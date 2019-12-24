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رياضة

الأهلي يستأنف تدريباته غدا استعدادا لـ بلاتينيوم في دوري أبطال أفريقيا

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 02:01 ص
رينيه فايلر
رينيه فايلر
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أ ش أ
قرر رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة سلبية، اليوم الثلاثاء، ولمدة 24 ساعة، وذلك عقب الفوز الذي حققه الفريق على حساب الاتحاد السكندري 4-0، مساء أمس الاثنين، في الأسبوع العاشر من الدوري الممتاز.

ويستأنف الفريق تدريباته، غدا الأربعاء، استعدادًا لمواجهة بلاتينيوم، بطل زيمبابوي، في إطار الجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الثانية في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلي فوزا بنتيجة 4-0 على حساب الاتحاد السكندري، في إطار الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، مواصلًا تربعه على قمة جدول المسابقة برصيد 24 نقطة.
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