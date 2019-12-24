الأهلي يستأنف تدريباته غدا استعدادا لـ بلاتينيوم في دوري أبطال أفريقيا

قرر رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة سلبية، اليوم الثلاثاء، ولمدة 24 ساعة، وذلك عقب الفوز الذي حققه الفريق على حساب الاتحاد السكندري 4-0، مساء أمس الاثنين، في الأسبوع العاشر من الدوري الممتاز.





ويستأنف الفريق تدريباته، غدا الأربعاء، استعدادًا لمواجهة بلاتينيوم، بطل زيمبابوي، في إطار الجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الثانية في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



