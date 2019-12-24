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منوعات

دراسة: تدريب عقولنا على تبني عادات غذائية صحية يعالج الإجهاد

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 10:02 ص
صدى البلد
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أ ش أ
كشفت الأبحاث الطبية الحديثة أن تدريب عقولنا على تبنى عادات غذائية صحية قد يخلصنا من الإجهاد.

وقال الدكتور بارتليت، الأستاذ فى كلية الطب جامعة نيوزيلندا، الذى عكف على رسم الآلية التى تتفاعل بها أدمغتنا مع الإجهاد على مدار 25 عاما: "تتعامل أدمغتنا مع الإجهاد والصدمات النفسية من خلال سلوكيات مدمنة مثل استهلاك السكر والكحول والخطوة الأولى نحو تحقيق عقل مسالم هي أن تفهم أنه يمكنك تدريب عقلك على معالجة الإجهاد بكفاءة واستخدام المرونة العصبية".

وأكد الباحثون أن إحداث التغيير الأساسي الأكثر صحية يستغرق وقتًا، فقط عندما نبدأ في إدراك ردود الفعل التلقائية غير الصحية في كثير من الأحيان على الإجهاد، مشددين على إمكانية تدريب العقل عن طريق القيام بأشياء صغيرة كل يوم، مثل كيف تستيقظ في الصباح، وما تأكله، والتمرين الذي تقوم به، والنوم والماء.

وأوضح أن الإفراط في تناول السكر لفترة طويلة يؤثر على اللوزة، وهي جزء عاطفي من الدماغ، بطريقة تجعل الدماغ أكثر تفاعلًا مع الإجهاد، مع التأكيد أنه يجب على المرء أن يفهم أن أدمغتنا تتعامل مع المعلومات الإيجابية بشكل سلبي.

وأضاف الباحث: "الامتنان يعمل عندما تستيقظ في الصباح، قم بإعداد عقلك في اتجاه إيجابي حتى يبدأ في الحصول على معلومات أكثر إيجابية من السلبية، فيمكننا تدريب أدمغتنا على أن نصبح أكثر مرونة من خلال استخدام مبادئ المرونة العصبية، يمكننا أيضًا أن نعلم أنفسنا أن نسلك مسارًا صحيًا لإدارة الإجهاد بدلًا من الاعتماد على المواد، وأكدوا أن التغييرات البسيطة قد حولت قدرتها على التغلب على التوتر".
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