بعد كهربا.. الأهلي يكشف تفاصيل صفقة يناير المنتظرة

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن تفاصيل صفقة الفريق الجديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وأكد سيد عبد الحفيظ في تصريحات لـ برنامج "مع شوبير" عبر أثير "أون سبورت اف ام" أنه من الصعب تحديد مركز الصفقة الجديد داخل الفريق حيث أنه أمر متغير نظرا لحاجة الفريق.



وأضاف سيد عبد الحفيظ أن الفريق أمامه فرصة لـ صفقة واحدة فقط بخلاف صفقة محمود عبد المنعم كهربا نجم الفريق الجديد.



وتابع سيد عبد الحفيظ أن الصفقة الجديدة من الممكن أن تكون محلية أو أجنبية مشددا أن ايليكي نجم سويزران اسم مطروح بشدة، مضيفا أن الفريق لديه فرصة وحيدة للاستبدال مشددا أنه وارد أن تتم إعارة أحد اللاعبين.