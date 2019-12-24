اتبسطت بالشغل معاك..عمرو سلامة يهنئ عمرو يوسف بعيد ميلاده

نشر المخرج "عمرو سلامة" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام فيديو يجمعه بالفنان "عمرو يوسف" تهنئةً له فى عيد ميلاده، حيث كتب عليه معلقًا: "كل سنة وأنت طيب لواحد من أكثر الناس اللي اتبسط لما اشتغلت معاهم".



وجاء رد الفنان عمرو يوسف عليه قائلا: "حبيبي يا عمور مش انت بس اللي اتبسطت .. في ناس تانية كتير اتبسطت لما اشتغلت معايا حبيبي انا اتبسطت و نجحت معاك و كسبت صديق بحبه جدًا".



ويذكر أن مسلسل طايع هو الذى جمع المخرج عمرو سلامة بالفنان عمرو يوسف، طايع هو مسلسل تلفزيوني درامي مصري عُرض في شهر رمضان 2018، ويضم كل من الممثلين عمرو عبد الجليل، صبا مبارك، سهير المرشدي، أحمد عبد الله محمود، سلوى محمد علي، محمود حافظ، مي الغيطي، رشدي الشامي، أحمد داش، محمد علي، علي قاسم والمؤلف هو السيناريست محمد دياب.





