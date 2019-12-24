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رياضة

أسطورة رياضية .. أحمد حسن يشيد بتواجد قفازات عصام الحضري بمتحف الفيفا

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 05:37 م
احمد حسن
احمد حسن
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مصطفى كرم
علق أحمد حسن لاعب المنتخب المصري السابق علي تواجد قفازات عصام الحضري حارس مرمي المنتخب المصري بمتحف الفيفا لكرة القدم لمشاركته كأكبر لاعب بالمونديال السابق بروسيا.

وكتب أحمد حسن عبر تويتر قائلا "‏سعدت اليوم برؤية قفاز عصام الحضري فى متحف الفيفا للأساطير  فهو شاء من شاء وأبى من أبى حقا أسطورة رياضية صنعت نفسها بالجهد والكفاح  وليست بصناعة سوشيال أو أوهام.. فخور بالحضرى وبكل من يتم تكريمه واحترام تاريخه من الأساطير الرياضيين المصريين".

ولقيت تغريدته ردودا واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين" ‏‎مصر كمان محتاجه متحف زي ده ويلم كل أساطير الكرة المصرية منذ نشأتها ومن جميع الأندية المصرية وبالنسبه للحضري محتاج متحف لوحده" و"‏‎السد العالي اسطوره" و"عصام الحضري السد العالي المصري".

يذكر أن عصام الحضري حارس مرمي المنتخب المصري السابق شارك كأكبر لاعب بمونديال كأس العالم السابق بروسيا كإنجاز تاريخي للاعب كما وكان أول حارس مرمى مصري وإفريقي يتصدى لركله جزاء في بطولة كأس العالم بنسختها الحالية.
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