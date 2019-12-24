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ديني

زحام شديد من أتباع الطرق الصوفية للاحتفال بمولد الإمام الحسين.. صور

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:12 م
زحام شديد من أتباع
زحام شديد من أتباع الطرق الصوفية للإحتفال بمولد الحسين
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محمد شحتة عدسة: أشرف العمدة
شهدت ميدان الإمام الحسين، رضى الله عنه، بوسط القاهرة، زحاما شديدا، من المواطنين ومريدي الطرق الصوفية، استعدادا للاحتفال بمولد الإمام الحسين.

وتوافد المواطنون من جميع محافظات الجمهورية لإحياء الليلة الختامية للمولد، والمقرر أن يحييها الشيخ محمود التهامي.

ويختتم الآلاف من أتباع الطرق الصوفية احتفالاتهم اليوم، بعدما استمرت أسبوعًا قام خلاله الزائرون من جميع أنحاء الجمهورية بالتوافد على حي الجمالية حيث المشهد الحسينى، والذى تزين بالأنوار والورود.

ويقيم المصريون احتفالين بسيدنا الحسين بن علي "رضي الله عنهما"، الأول بميلاده الموافق 3 شعبان من العام الهجري، والثاني في ربيع الثاني، وتمتد تلك الاحتفالات لعدة أيام، ويفد الآلاف من أحباب آل البيت إلى القاهرة قادمين من جميع محافظات مصر.

ويشارك في الاحتفالات 80 طريقة صوفية منها البرهامية، والبيومية، والأحمدية المرازقة، وغيرها.
زحام شديد من أتباع الطرق الصوفية للاحتفال بمولد الإمام الحسين.. صور
زحام شديد من أتباع الطرق الصوفية للاحتفال بمولد الإمام الحسين.. صور
زحام شديد من أتباع الطرق الصوفية للاحتفال بمولد الإمام الحسين.. صور
زحام شديد من أتباع الطرق الصوفية للاحتفال بمولد الإمام الحسين.. صور
زحام شديد من أتباع الطرق الصوفية للاحتفال بمولد الإمام الحسين.. صور
زحام شديد من أتباع الطرق الصوفية للاحتفال بمولد الإمام الحسين.. صور
زحام شديد من أتباع الطرق الصوفية للاحتفال بمولد الإمام الحسين.. صور
زحام شديد من أتباع الطرق الصوفية للاحتفال بمولد الإمام الحسين.. صور
زحام شديد من أتباع الطرق الصوفية للاحتفال بمولد الإمام الحسين.. صور
زحام شديد من أتباع الطرق الصوفية للاحتفال بمولد الإمام الحسين.. صور
زحام شديد من أتباع الطرق الصوفية للاحتفال بمولد الإمام الحسين.. صور
زحام شديد من أتباع الطرق الصوفية للاحتفال بمولد الإمام الحسين.. صور
زحام شديد من أتباع الطرق الصوفية للاحتفال بمولد الإمام الحسين.. صور
زحام شديد من أتباع الطرق الصوفية للاحتفال بمولد الإمام الحسين.. صور
زحام شديد من أتباع الطرق الصوفية للاحتفال بمولد الإمام الحسين.. صور
زحام شديد من أتباع الطرق الصوفية للاحتفال بمولد الإمام الحسين.. صور
زحام شديد من أتباع الطرق الصوفية للاحتفال بمولد الإمام الحسين.. صور
زحام شديد من أتباع الطرق الصوفية للاحتفال بمولد الإمام الحسين.. صور
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