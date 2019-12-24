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حوادث

لا خسائر في الأرواح .. السيطرة على حريق فى مصنع كاوتش بالغربية

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:48 م
صدى البلد
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أحمد على
تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية من السيطرة على حريق اندلع داخل مصنع مطاط بقرية مسهلة التابعة لمركز السنطة وأتت النيران على الماكينات والخامات الموجودة بداخله دون وقوع خسائر فى الأرواح .

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز السنطة العقيد أحمد البرجي يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة من أهالي قرية مسهلة . بنشوب حريق هائل داخل مصنع مطاط "داخلي اطارات السيارات " .

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وتم الدفع ب 3 سيارات إطفاء وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .


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