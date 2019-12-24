النار تأكل تركيا.. اندلاع حرائق الغابات في 22 منطقة شمال البلاد

نشبت حرائق متفرقة في 22 منطقة بـ 10 بلدات تابعة لمدينة طرابزون التركية، وساهمت موجات الرياح السريعة بالمدينة في انتشار النيران بسرعة.





ووصلت حرائق الغابات التي اندلعت في بلدة تشاي كارا، إلى المناطق السكنية، ما دفع فرق الإطفاء للتدخل للسيطرة عليها، وفق ما نقلته صحيفة زمان التركية المعارضة.





والمسئولون بولاية طرابزون أن الحرائق اندلعت في مناطق الغابات في 22 منطقة متفرقة في 10 بلدات تابعة للمدينة، وأعلنت تشكيل فريق أزمات.





وشهدت بلدة أرسين، اندلاع حرائق في حي جونايجا، بشكل مجهول، الأمر الذي دفع إلى تحرك سريع من فرق الإطفاء ومديرية المنطقة للغابات، ومديرية الكوارث الطبيعية والطوارئ.



