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ديني

كلنا فاهمينه غلط | مبروك عطية يشرح حديث امرأة دخلت النار في قطة.. فيديو

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 06:01 ص
مبروك عطية يشرح حديث
مبروك عطية يشرح حديث امرأة دخلت النار في قطة
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محمد شحتة
قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن القطط من الطوافين، أي ليس لها مأوى، وتنتقل من بيت إلى آخر، واستنبط الفقهاء من هذا؛ أنها لا تنجس الإناء الذي يتوضأ به المسلم، بخلاف الكلب.

وأضاف مبروك عطية، في لقائه على فضائية "إم بي سي"، أن الحديث المشهور لـ"امرأة دخلت النار في هرة لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض"، توجد معلومة خطأ بشأنه لدى الكثير؛ فهم يظنون أنها دخلت النار بسبب حبسها للقطة.

وأشار مبروك عطية، إلى أن سبب دخولها النار هو أنها كانت من عبدة الحجر، فمن ضمن الأخلاق الفاسدة لمن يعبدون الحجارة أنهم لا يرحمون الحيوان، فجاء ذكر القطة من باب ذكر مساوئها ككافرة.

واستطرد مبروك عطية: الإنسان إذا حبس قطة لديه، كي يلعب بها ويستأنس بها ويكرمها ويطعمها ويرعاها، فلا حرج في ذلك، مناشدا من يفعل هذا برعاية أقاربه من البني آدمين أولا؛ لأن الله خلق القطط لتنتشر في الأرض.
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