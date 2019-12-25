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رياضة

الجماهير تلتف حول الخطيب في مطار القاهرة .. شاهد

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 02:59 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، على إرضاء وتلبية رغبة محبينه المتواجدين بمطار القاهرة فور وصوله قادمًا من فرنسا بعد رحلة علاجية استمرت أسبوعين.

والتف حوله العديد من المحبين، لالتقاط الصور التذكارية معه، والاطمئنان عليه، عقب انتهاء فترة العلاج في باريس.

وخضع الخطيب لبرنامج علاج طبيعي بأحد المراكز الطبية المتخصصة فى العاصمة الفرنسية باريس، للتخلص من آلام الظهر التى تنتابه بين الحين والآخر.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن محمود الخطيب وصل على متن رحلة مصر للطيران رقم 800 القادمة من العاصمة الفرنسية باريس. 

ينتظر محمود الخطيب العديد من الملفات المعلقة داخل الأهلي، أبرزها تحديد اللاعبين الراحلين والصفقة الأفريقية المنتظر إبرامها فى يناير المقبل خاصة بعد الإعلان عن صفقة اللاعب محمود كهربا .
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