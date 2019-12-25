الجماهير تلتف حول الخطيب في مطار القاهرة .. شاهد

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، على إرضاء وتلبية رغبة محبينه المتواجدين بمطار القاهرة فور وصوله قادمًا من فرنسا بعد رحلة علاجية استمرت أسبوعين.





والتف حوله العديد من المحبين، لالتقاط الصور التذكارية معه، والاطمئنان عليه، عقب انتهاء فترة العلاج في باريس.





وخضع الخطيب لبرنامج علاج طبيعي بأحد المراكز الطبية المتخصصة فى العاصمة الفرنسية باريس، للتخلص من آلام الظهر التى تنتابه بين الحين والآخر.





قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن محمود الخطيب وصل على متن رحلة مصر للطيران رقم 800 القادمة من العاصمة الفرنسية باريس.



