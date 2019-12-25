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ديني

محمود التهامي يشعل حماس الآلاف من محبي آل البيت في مولد الحسين.. صور

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 03:26 ص
محمود التهامي يشعل
محمود التهامي يشعل حماس الآلاف من محبي آل البيت بالحسين
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محمد شحتة
أشعل الشيخ محمود التهامي، المنشد الديني، احتفال الطرق الصوفية بمولد سيدنا الحسين، وسط حضور الآلاف من مُريدي وأتباع الطرق الصوفية، ومُحبي آل البيت.

من ناحية أخرى، عقد الحبيب علي الجفري، الداعية الإسلامي، حلقة ذكر، تزامنا مع الاحتفالات المقامة حاليا بمولد الإمام الحسين- رضى الله عنه- بالقاهرة.

وحضر الحلقة، الآلاف من مريدي الطرق الصوفية، ومحبى الداعية الحبيب الجفري، ورددوا الأوراد والأذكار الصوفية.

وشهد ميدان الإمام الحسين- رضى الله عنه- بوسط القاهرة، زحاما شديدا، من المواطنين ومريدي الطرق الصوفية، استعدادا للاحتفال بمولد الإمام الحسين.

وتوافد المواطنون من جميع محافظات الجمهورية لإحياء الليلة الختامية للمولد، والتي يحييها الشيخ محمود التهامي.

ويختتم الآلاف من أتباع الطرق الصوفية احتفالاتهم اليوم، بعدما استمرت أسبوعًا قام خلاله الزائرون من جميع أنحاء الجمهورية بالتوافد على حي الجمالية حيث المشهد الحسينى، والذى تزين بالأنوار والورود.
محمود التهامي يشعل حماس الآلاف من محبي آل البيت في مولد الحسين.. صور
محمود التهامي يشعل حماس الآلاف من محبي آل البيت في مولد الحسين.. صور
محمود التهامي يشعل حماس الآلاف من محبي آل البيت في مولد الحسين.. صور
محمود التهامي يشعل حماس الآلاف من محبي آل البيت في مولد الحسين.. صور
محمود التهامي يشعل حماس الآلاف من محبي آل البيت في مولد الحسين.. صور
محمود التهامي يشعل حماس الآلاف من محبي آل البيت في مولد الحسين.. صور
محمود التهامي يشعل حماس الآلاف من محبي آل البيت في مولد الحسين.. صور
محمود التهامي يشعل حماس الآلاف من محبي آل البيت في مولد الحسين.. صور
محمود التهامي يشعل حماس الآلاف من محبي آل البيت في مولد الحسين.. صور
محمود التهامي يشعل حماس الآلاف من محبي آل البيت في مولد الحسين.. صور
محمود التهامي يشعل حماس الآلاف من محبي آل البيت في مولد الحسين.. صور
محمود التهامي يشعل حماس الآلاف من محبي آل البيت في مولد الحسين.. صور
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