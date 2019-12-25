محمود التهامي يشعل حماس الآلاف من محبي آل البيت في مولد الحسين.. صور

أشعل الشيخ محمود التهامي، المنشد الديني، احتفال الطرق الصوفية بمولد سيدنا الحسين، وسط حضور الآلاف من مُريدي وأتباع الطرق الصوفية، ومُحبي آل البيت.





من ناحية أخرى، عقد الحبيب علي الجفري، الداعية الإسلامي، حلقة ذكر، تزامنا مع الاحتفالات المقامة حاليا بمولد الإمام الحسين- رضى الله عنه- بالقاهرة.





وحضر الحلقة، الآلاف من مريدي الطرق الصوفية، ومحبى الداعية الحبيب الجفري، ورددوا الأوراد والأذكار الصوفية.





وشهد ميدان الإمام الحسين- رضى الله عنه- بوسط القاهرة، زحاما شديدا، من المواطنين ومريدي الطرق الصوفية، استعدادا للاحتفال بمولد الإمام الحسين.





وتوافد المواطنون من جميع محافظات الجمهورية لإحياء الليلة الختامية للمولد، والتي يحييها الشيخ محمود التهامي.



