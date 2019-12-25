توجيهات الرئيس وتعديل قانون الكيانات الإرهابية والإرهابيين.. أبرز اهتمامات صحف القاهرة

تصدر نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخبار الشان المحلي اهتمامات وعناوين صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الأربعاء.





وتحت عنوان "تمكين ذوي القدرات الخاصة وتعزيز مشاركتهم المجتمعية"، ذكرت صحيفة "الأهرام في صفحتها الأولى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب الحكومة بترسيخ وتعزيز الإجراءات التنفيذية لتمكين أبنائنا وبناتنا من ذوي القدرات الخاصة وتعزيز مشاركتهم في المجتمعية، وضمانا لحقوقهم وتفوقهم في شتى المجالات.





وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال كلمة الرئيس السيسي التي ألقاها أمس في احتفالية بعنوان "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات، مؤكدا أن المجتمع الذي يقدر أبناءه من ذوي القدرات الخاصة ويُسخر لهم كل الدعم والرعاية الممكنة لتحقيق أكبر معدلات من التنمية والتقدم والنهضة الشاملة في جميع المجالات .





وأشار الرئيس إلى أنه على صعيد قطاع التعليم فإن الدولة تسعى لتعميق الوعي وصقل قدرات وإمكانات المدرسين وكذلك المدارس بكيفية الطرق الحديثة في التعامل مع ذوي القدرات الخاصة،وعلى صعيد قطاعات الإنتاج الفني والثقافي ينبغي إنتاج العديد من البرامج والأعمال الدرامية والثقافية التي تعكس قدرات وإمكانيات وانجازات واسهامات ذوي القدرات الخاصة.





وعلى صعيد قطاع الشباب والرياضية قال الرئيس السيسي إن هناك ضرورة لتوفير مدربين مؤهلين ومتخصصين في جميع المنشآت الشبابية والرياضية في المحافظات كافة مع أهمية البدء الفوري بالتواصل مع مؤسسات القطاع الخاص لإطلاق برامج ومشروعات رعاية الموهوبين والمبدعين منهم في مختلف المجالات خاصة الرياضية منها .





وأضاف الرئيس أنه في مجال التشغيل والتدريب يجب وضع برامج تدريبية لذوي القدرات الخاصة، بتخريج دفعات متتالية منهم، لديهم من الإمكانيات والقدرات والمهارات مما يؤهلهم للالتحاق والحصول على فرص عمل حقيقية بجميع قطاعات الدولة.





وعلى صعيد نشر الوعي بحقوق الأشخاص ذوي القدرات الخاصة طالب الرئيس جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص بالعمل على مكافحة ظاهرة التنمر سواء من خلال صياغة التشريعات التي تجرم ممارسة تلك الظاهرة أو عن طريق مواجهتها إعلاميا.





وفي تناولها لنشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس السيسي أكد أن كتلة الشباب تشكل الشريحة الأكبر من المجتمعات العربية، ومن ثم تمثل طاقة إيجابية هائلة .. مشيرا إلى أهمية الاهتمام بمحور الشباب من خلال صياغة وبلورة خطة عمل طموحة لتوظيف طاقاتهم وتوعيتهم بالتحديات التي تمر بها المنطقة.





وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسي،أمس وزراء التعليم العالي والبحث العلمي العرب، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.





ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قوله إن "الرئيس السيسي استعرض استراتيجية مصر في مجالات التعليم الأساسي والعالي والفني، بما يسهم في استيعاب ومواكبة مردود التكنولوجيا البازغة على سوق العمل، ودعم الشباب المتميز والمتفوق علميًا من المبتكرين والباحثين باعتبارهم قاطرة وذخيرة الأمم.





وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور خالد عبد الغفار استعرض جهود الوزارة في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية العربية في هذا المجال، فضلًا عن عرض الملفات والقضايا التي يناقشها اجتماع الوزراء العرب هذا العام، الذي تنظمه بصورة دورية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، وأهمها استراتيجية الذكاء الصناعي.





كما شهد اللقاء تبادلًا للرؤى بين الرئيس ومجموعة الوزراء حول التجارب العربية المختلفة في التعليم العالي والبحث العلمي، والتحديات المختلفة في هذا الصدد،وكيفية الاستفادة من هذه التجارب في استشراف مستقبل الوطن العربي وصياغة دور الشباب والاهتمام بالعنصر البشري واستغلال الطاقات العربية المبدعة وكيفية توفير الإطار الحاضن لصقلها، لا سيما من خلال تعزيز برامج التبادل التعليمي والثقافي والطلابي بين الدول العربية، وتفعيل دور كلٍ من اتحاد مجالس البحث العلمي العربية والاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار.





وفي تناولها أيضا لنشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي، ذكرت صحيفة "الجمهورية"، تحت عنوان "الرئيس يهنىء ملوك ورؤساء العالم بعيد الميلاد، أن الرئيس السيسي بعث برقيات تهنئه إلى ملوك ورؤساء دول العالم التي تحتفل بعيد الميلاد المجيد.





وأضافت الصحيفة أن الرئيس أعرب، خلال البرقيات، عن خالص تمنياته القلبية وأصدق تهانيه بهذه المناسبة متمنيا لهم عيدا سعيدا وعاما مليئا بالرخاء والتوفيق والنجاح لشعوبهم ولجميع شعوب العالم المزيد من التقدم والرفاهية.





وأشارت صحيفة "الجمهورية" إلى أن الرئيس السيسي هنأ أبناء الجالية المصرية" بالخارج بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد 2020.





ونقلت الصحيفة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي قوله، في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجالية المصرية المقيمين بالخارج أمس -"الأخوة والأخوات جميع أبناء مصر في الخارج يسعدني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبه الاحتفال بحلول العام الميلادي الجديد 2020 متمنيا لكم التوفيق والسداد وأن يكون العام الجديد محققا لأمالكم وطموحاتكم وأن يحمل لمصرنا الحبيبة مزيدا من الاستقرار والتقدم والازدهار مع أطيب تمنياتي .. وكل عام وانتم بخير".





وفي تناولها للشأن المحلي وتحت عنوان "مدبولي: الحكومة تسعى لزيادة الاستثمارات الخارجية وحل مشكلات المستثمرين" عودة لصحيفة "الأهرام" التي ذكرت أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن عمل هيئة الاستثمار وهدفها، هو الترويج للفرص الاستثمارية في كل قطاعات الدولة وهو ما يحتاج إلى تنسيق كامل مع جميع الجهات وأن تكون لدينا حملات ترويج حقيقية، مشددا على أهمية ملف الترويج للاستثمار وضرورة إعداد دراسات عن خريطة الاستثمار العالمية تضم اهتمامات المستثمرين وآليات جذبهم من كل أنحاء العالم، لافتا إلى أن هدف الحكومة هو زياده تدفق الاستثمارات الخارجية وكيفية إجراءات الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين .





وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال جولة تفقدية لرئيس الوزراء أمام مبنى الهيئة العامة للاستثمار في زيارته الأولى بعد أيام من توليه مهمة الإشراف على ملف الاستثمار يرافقه المستشار محمد عبد الوهاب القائم بأعمال رئيس الهيئة وعدد من قياداتها، حيث قال مدبولي إن تداخل الملفات الخاصة بهيئة الاستثمار وتشابكها مع عدة جهات هو الذي دفع إلى عودة تبعيتها مره أخرى إلى مجلس الوزراء، مؤكدا " لست وزيرا للاستثمار".





وأضافت "الأهرام" أن اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استعرضت مشروع قانون التأمين الموحد ، حيث عرض المستشار عمر مروان وزير العدل فلسفة مشروع القانون الجديد.





وتحت عنوان "التضامن: صرف معاشات يناير الأربعاء القادم"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قررت صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يناير القادم بصوره مبكرة اعتبارا من اليوم الأول من يناير بدلا من اليوم العاشر من خلال البنوك وجميع مكاتب البريد بمناسبه الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد وتيسيرا على أصحاب المعاشات وتوفير مستلزمات السنة الجديدة.





وشكلت الوزيرة غرفة عمليات مركزية لمتابعة صرف المعاشات وتذليل جميع العقبات أمام أصحاب المعاشات وأكدت أنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة والكافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم.





وأشارت إلى أنه سيتم فتح أبواب جميع المناطق التأمينية ومنافذ الصرف منذ الساعات الأولى من صباح الأربعاء القادم مع التأكيد على عدم انصراف العاملين حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف على مستحقاته المالية، تنفيذنا لسياسات الدولة في التخفيف من أعباء أصحاب المعاشات.





وتحت عنوان "التموين: أرصدة السلع الأساسية تكفي 6 أشهر"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين أكد أن أرصده السلع الأساسية ومنها السكر واللحوم الطازجة تكفي لمده 6 أشهر ولكن أرصدة الدواجن لمده 5 أشهر والزيت لـ3 أشهر.





وأعلن وزير التموين بدء إجراءات جديده لزيادة الأرصدة لضبط الأسواق من محاولات رفع الأسعار تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي .. مشيرا إلى زياده عدد السلع المطروحة عبر بطاقات التموين إلى 24 سلعة وتم تخصيص أرصدة للمحافظات النائية والحدودية تكفي لمده آمنه لضمان توافر السلع للمواطنين على مدار الشهر.

وأكد تنظيم حملات مركزية لضبط الأسواق بالتزامن مع الاحتفال بأعياد الميلاد وزيادة المعروض من السلع في 35 ألف محل بقالة وفرع جمعيتي والجمعيات الاستهلاكية.





من ناحيه أخرى، بدأت هيئه السلع التموينية في إجراء مناقصات لتوفير السلع حيث يتم إجراء مناقصة لشراء المزيد لتوفير احتياجات المواطنين على أن يتم فض المظاريف صباح غد الخميس.





وفي الشأن البرلماني وتحت عنوان "البرلمان يوافق نهائيا على 3 قوانين"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن مجلس النواب وافق بصفة نهائية في جلسته العامة أمس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنه 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.





وافق مجلس النواب بصفة نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنه 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.



