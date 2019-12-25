بكري: الرئيس السيسي طالب بحوار مجتمعي شامل حول انتخابات المحليات

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى بالصحفيين على هامش افتتاح مشروع الثروة الحيوانية في الفيوم اليوم، الأربعاء.
وأوضح مصطفى بكري أنه توجه بالسؤال للرئيس عبد الفتاح السيسي، عن مدى قدرة الدولة على إجراء ثلاثة انتخابات، في إشارة للمحليات والشيوخ والنواب في عام واحد، فقال الرئيس: "أنا مع إجراء الانتخابات في عام واحد ولكن من الصعوبة إجراؤها مرة واحدة".
وحول صعوبة إجراء المحليات في ظل الشيوخ والنواب رغم كونها استحقاقا دستوريا، قال مصطفى بكري إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب بحوار مجتمعي واسع والتعرف على كل وجهات النظر حول انتخابات المحليات .
وأوضح مصطفى بكري أنه توجه بالسؤال للرئيس عبد الفتاح السيسي، عن مدى قدرة الدولة على إجراء ثلاثة انتخابات، في إشارة للمحليات والشيوخ والنواب في عام واحد، فقال الرئيس: "أنا مع إجراء الانتخابات في عام واحد ولكن من الصعوبة إجراؤها مرة واحدة".
وحول صعوبة إجراء المحليات في ظل الشيوخ والنواب رغم كونها استحقاقا دستوريا، قال مصطفى بكري إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب بحوار مجتمعي واسع والتعرف على كل وجهات النظر حول انتخابات المحليات .