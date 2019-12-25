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فن

بعد اختفائها لأكثر من شهر | خطيبة هيثم أحمد زكي تعود بتعليق مؤثر

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 03:05 م
هيثم أحمد زكي وخطيبته
هيثم أحمد زكي وخطيبته السابقة
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سعيد فراج
عادت إنجي سلامة، الخطيبة السابقة للفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي، للظهور مجددا بعد اختفاء دام أكثر من شهر، بعد تعليق حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعدم التفاعل بأي منشور.

وأعادت إنجي سلامة، خطيبة هيثم أحمد زكي، تفعيل حسابها الشخصي على "فيسبوك" مجددا بعد هذه الفترة من الاختفاء، إذ شاركت منشورا لخطيبها الراحل يعود تاريخه لعام 2014، كتب فيه «الحمد لله ربنا كبير أوي»، لتعلق عليه «إنجي» بالدعاء قائلة: «الله يرحمه ويغفر له ويثقل ميزانه بالحمد لله».

يأتي ذلك بعدما فاجأت إنجي سلامة، خطيبة الراحل هيثم أحمد زكي، أصدقاءها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بتعليق الحساب، واختفائها وعدم تفاعلها عبر حسابها لأكثر من شهر، منذ آخر منشور لها.

آخر منشور لـ إنجي سلامة، خطيبة الراحل هيثم أحمد زكي، كان بتاريخ 17 نوفمبر الماضي، والتي أعلنت فيه عن مشروع بناء دار أيتام، مسنين، ذوي احتياجات خاصة وعيادات خارجية صدقة جارية لـ هيثم، ولم تفعل حسابها بأي منشور بعد ذلك، في موقف غامض أثار حيرة أصدقائها.

قرار إنجي سلامة، خطيبة الراحل هيثم أحمد زكي، جاء بعدما قامت بحذف صورتها الشخصية، وأيضًا حذف كل صورها التي سبق ونشرتها على فيسبوك، قبل رحيل هيثم، لتفاجئ الكثيرين بذلك.

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وكانت إنجي سلامة، خطيبة الراحل هيثم أحمد زكي، كشفت عن قيامها بعمل صدقة جارية أخرى له، إذ كتبت عبر فيسبوك قائلة: «أنا بجمع صدقة جارية لـ هيثم أحمد زكي لحفر بئر مياه في المنيا ومحطة تحلية مياه، البئر هيتكلف 170 ألف جنيه يا ريت كله يعمل شير وكلنا نساعد، ده رقم المؤسسة اللي هتعمل البئر +201066744148».

كان هيثم أحمد زكي رحل عن عالمنا بشكل مفاجئ، قبل 17 يومًا، وتحديدًا يوم الخميس 7 نوفمبر، بعدما عُثر عليه مفارقًا للحياة داخل منزله.

وكانت التحقيقات أكدت أن وفاة هيثم أحمد زكي طبيعية، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية عقب شعوره بـ المغص والتقلصات نتيجة تناوله العقاقير ومقويات العضلات.
بعد اختفائها لأكثر من شهر | خطيبة هيثم أحمد زكي تعود بتعليق مؤثر
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