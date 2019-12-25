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مرأة

بعد شائعات هروبها | شاهد جوهرة بإطلالة محتشمة

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 04:36 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الراقصة الاستعراضية جوهرة مجموعة من الصور، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام برفقة الفنان تامر حسنى، من خلال حضورها العرض الخاص لفيلم "الفلوس"، بطولة الفنان تامر حسنى والفنانة زينة رضا.

وظهرت الراقصة جوهرة بإطلالة أنيقة بعد أزمة الفيديوهات وشائعة الهروب من مصر، مرتدية بلوفر باللون الموف الفاتح متساقط الاكتاف، وبنطلون جينز ازرق غامقا،و بوت طويلا باللون البنى.

ووضعت جوهرة بعض اللمسات البسيطة من الماكياج بالالوان الفاتحة من البينك والروز، وقامت بترك شعرها.

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