شوبير يفتح النار على مرتضى منصور ويوجه رسالة لـ اتحاد الكرة





وأضاف أحمد شوبير أن مرتضي منصور حضر المباراة بصفته عضو مجلس شعب ولا يجوز منعه، مشددا على أن رئيس الزمالك من المفترض أن يتبع منظومة رياضية لها قواعد ولوائح.وتابع "شوبير"، "أنه في حال أصبح أي من مديري الكرة عضو مجلس شعب، ثم صدر قرار بمنعه؛ فهل يجوز أن يعارض القرار ويصيح "أنا عضو مجلس شعب؟"، مضيفا أن القرارات يجب أن تكون حاسمة حيث تنص اللوائح على خصم نقاط من الفريق أو هبوطه للدرجة الأدنى.وأكمل أن مرتضي منصور قرر أن يصبح رئيسا للزمالك لذلك يجب عليه الالتزام بالقوانين الرياضية ولوائح اتحاد الكرة.ووجه رسالة لـ اتحاد الكرة بأن اللوائح موجودة وحاسمة في هذا الأمر حيث طالبهم باتخاذ موقف حازم مع ما حدث من مرتضى منصور.