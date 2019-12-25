منتظرا فرمانًا سعوديًا | تركي آل الشيخ يعلن شراء نادٍ جديد

أكد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادى بيراميدز السابق، اليوم الأربعاء، أنه سيكون أول من يتقدم لشراء ناد سعودي في حال تم تطبيق قرار خصخصة الأندية بالمملكة.



وكان مجلس الشورى السعودي، دعا في توصية له أمس الثلاثاء، الهيئة العامة للرياضة بإعداد خطة تنفيذية بمؤشرات أداء دقيقة، والإسراع في خصخصة الأندية الرياضية.



وقال تركي آل الشيخ في تصريحات له صحيفة "اليوم أونلاين" السعودية أنه سيكون أول من يشتري فريقا سعوديا حال تطبيق هذا القرار.



ويمتلك تركي آل الشيخ نادي ألميريا الذي يلعب في الدرجة الثانية بالدوري الإسباني ويتواجد ألميريا حاليًا في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري الدرجة الثانية الإسباني برصيد 36 نقطة وبفارق 7 نقاط عن المتصدر قادش.



وخاض تركي آل الشيخ تجربة أكثر من رائعة فى العام الماضى بالدوري المصري بعد أن قرر شراء نادى الأسيوطى وتحويل اسمه إلى " بيراميدز " ونجح فى الظهور بالفريق إلى أفضل شكل ممكن بعد ان دعمه بمجموعة رائعة من أبرز اللاعبين .



