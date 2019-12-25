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رياضة

محمد صلاح رابع أغلى لاعب في العالم لعام 2019 | تفاصيل

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 06:24 م
محمد صلاح لاعب نادي
محمد صلاح لاعب نادي ليفربول
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إسماعيل محمود
أعلن موقع ترانسفير ماركت العالمي، المتخصص في إحصائيات اللاعبين عن قائمة اللاعبين الأغلى في لعبة كرة القدم ، بنهاية عام 2019.

وتصدر الفرنسي كيليان مبابي جناح نادي باريس سان جيرمان القائمة بقيمة تسويقية بلغت 200 مليون يورو، يليه الإنجليزي رحيم ستيرلنج لاعب نادي مانشستر سيتي بقيمة تسويقية بلغت 160 مليون يورو، متساويًا مع البرازيلي نيمار لاعب نادي باريس سان جيرمان.

وجاء محمد صلاح كرابع أغلى لاعب في العالم من حيث القيمة التسويقية ، حيث بلغت قيمته التسويقية 150 مليون يورو ، متساويًا مع زميله في فريق ليفربول ، السنغالي ساديو ماني، والإنجليزي هاري كين مهاجم نادي توتنهام هوتسبير ، والبلجيكي كيفن دي بروين لاعب نادي مانشستر سيتي.

وجاء خلفهم أفضل لاعب في العالم ، الأرجنتيني ليونيل ميسي ، قائد فريق برشلونة الإسباني ،في المركز الثامن بقيمة تسويقية بلغت 140 مليون يورو، بينما تواجد كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي في المركز 45 بقيمة تسويقية بلغت 75 مليون يورو.

وانتقل محمد صلاح لصفوف نادي ليفربول صيف عام 2017 قادمًا من نادي روما الإيطالي مقابل 40 مليون يورو ، لـ يتألق بشكل كبير مع الريدز ، ويقودهم لتحقيق دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.


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