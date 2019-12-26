AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الأرصاد تكشف موعد انتهاء حالة الطقس السيئ.. فيديو

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 09:06 ص
صدى البلد
Advertisements
محمود محسن
أكد دكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد أنه من المتوقع ان تنتهي حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية غدًا من حيث فرص سقوط الأمطار الغزيرة. 

وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر عبر قناة مصر الأولى أنه كان هناك فرصة لسقوط الأمطار الغزيرة على الإسكندرية ومحافظات عديدة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا أمس ستقل اليوم حدتها نسبيا. 

وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد أن فرص سقوط الأمطار الغزيرة اليوم ستكون عبر السواحل الشمالية الشرقية من محافات بورسعيد والعريش ورفح ومناطق من شمال سيناء.

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد أن نشاط الرياح هو الظاهرة الأغلب على محافظات الجمهورية وتكون شدتها 35 كم2 وهي أقل من امس.

وقال مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد أنه من لمتوقع أن تسجل درجات الحرارة 18 درجة مئوية وفي خلال الفترة القادمة ستهدأ سرعة الرياح تعود حركة الملاحة على البحرين المتوسط والأحمر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية ونحذر من الشبورة المائية.. فيديو

الأرصاد: موجة البرد تبدأ غداً والأجواء خريفية ممتعة.. فيديو

الأرصاد تكشف مفاجأة للمواطنين حول طقس غدأ.. فيديو

الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بدءا من اليوم.. فيديو

الأرصاد تكشف عن موعد انخفاض درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية.. فيديو

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس الفترة القادمة وموعد فصل الشتاء.. فيديو

ترشيحاتنا

قبائل من مصر.. الترابين أكبر القبائل في شبه جزيرة سيناء.. اعرف تاريخها

أنا أهلاوية بس بحب الزمالك.. تعليقات مثيرة لـ منى فاروق

استجابة رئاسة الجمهورية لسيدة محذوفة من التموين تتصدر نشرة صباح البلد..فيديو

بفستان لامع قصير.. زوجة مصطفى فهمي تحتفل بالكريسماس بإطلالة أنيقة

في ذكراها.. حكاية إعدام ملك رومانيا وزوجته رميا بالرصاص

دعاء حرص عليه النبي بعد التشهد الأخير وقبل التسليم من الصلاة| تعرف عليه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبيجامة الحمراء.. زوجة خالد سليم بإطلالة رومانسية معه

ماحدش فاهم حاجة.. شاهد رجل على أرجوحة يحير العالم: ظهره للكاميرا أم وجهه؟

هنا الزاهد و مى عمر الأبرز .. أسعار خيالية لفساتين زفاف المشاهير خلال 2019