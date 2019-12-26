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أخبار البلد

أمطار غزيرة ورياح مصحوبة بالأتربة.. حالة الطقس خلال الـ 72 القادمة

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 11:11 ص
الطقس السئ على القاهرة
الطقس السئ على القاهرة
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نورهان خفاجي
تواصل حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة القادمة، عدم الاستقرار على البلاد، المصاحبة لنشاط الرياح وسقوط الأمطار على عدة مناطق، وذلك حسب توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، لأحوال الطقس خلال الساعات المقبلة.

طقس اليوم الخميس
تكون حالة الطقس مائلة للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة قد تمتد حتى شمال الصعيد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية والرياح نشطة على أغلب الأنحاء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط

طقس غدا الجمعة
تكون حالة الطقس مائلة للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة والرياح نشطة على السواحل الشمالية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

طقس يوم السبت
تكون حالة الطقس مائلة للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط

درجات الحرارة المتوقعة
وتكون درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ 72 ساعة القادمة، على السواحل الشمالية الغربية تكون العظمى ما بين 18 لـ 17، والصغرى 12 لـ 13، وعلى السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 18 لـ 19، والصغرى 10 لـ 13، وعلى الوجه البحري والقاهرة العظمى تكون 18 والصغرى تكون ما بين 10 لـ 12، وعلى جنوب سيناء والغردقة تكون 23 للعظمى والصغرى 14، وعلى شمال الصعيد تتراوح العظمى ما بين 18 لـ 20 والصغرى ما بين 8 لـ 12، وعلى جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين تكون 21 والصغرى ما بين 11 لـ 12 درجة.
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