نقيب الممثلين عن تكريم حسن حسني: الدور على لبلبة.. فيديو

قال الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، تعليقا على تكريم الفنان الكبير حسن حسني " شرف كبير لنا تكريم الفنانين الكبار".



وأضاف أشرف زكي في مداخلة هاتفية على قناة " الحدث اليوم": " حسن حسني بعد التكريم قال لي «انا كده تمام» وشعرت أن معنوياته مرتفعة والتكريم من النقابة وزملائه كان تكريم صادق".



وتابع أشرف زكي: " حسن حسني يستحق التكريم وهو صانع أجيال ولديه تحالف مع النجاح وكل افلامه ناجحة"، مضيفا: "الدور على لبلبة في التكريم".



ويذكر أن عددا كبيرا من نجوم الفن شارك في الاحتفالية التي اقامتها نقابة المهن التمثيلية لتكريم الفنان الكبير حسن حسني عن مجمل أعماله الفنية خاصة السينمائية والمسرحية.



أهدى التكريم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية للفنان الكبير حسن حسني بحضور عدد كبير من نجوم الفن منهم أحمد حلمي ، محمد هنيدي و سليمان عيد و اوس اوس نجم مسرح مصر وسليمان عيد وصلاح عبد الله ، أحمد سعد وإيهاب فهمى ومحسن منصور وسوزان نجم الدين وسلمى غريب وسامح بسيوني والمخرج أحمد شفيق ووائل عبدالله والمخرج أشرف فايق أحمد حبشي وعزوز عادل ومحمد يونس .. وغيرهم.



وجاء التكريم على هامش الدورة الرابعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي الذي يقدم عددا من العروض المختلفة.