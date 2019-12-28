Facebook تتحدى YouTube.. بهذه الطريقة

كشفت وكالة بلومبرج أن شركة فيسبوك تسعى لعقد صفقات للحصول على حقوق نشر وبث الفيديوهات الموسيقية.



وكانت فيسبوك قد تفاوضت مع عدد من شركات إنتاج الموسيقي بغرض السماح للمستخدمين أن يحصلوا على حق إدراج الأغانى في الفيديوهات التى يتم بثها.



وتقوم الشركة بالتفاوض مع 3 شركات من أكبر الشركات المنتجة للموسيقى، وهى Universal و Sony و Warner ، وإذا حصلت فيسبوك على شراء حقوق بث الفيديوهات الموسيقية ستتمكن من إطلاق منصة لبث الفيديوهات الموسيقية منافسة بذلك شركة يوتيوب.



ولدى فيسبوك أكثر من 2 مليار مستخدم في الشهر بالإضافة إلى إنستجرام الذى لديه أكثر من مليار مستخدم، وتعتبر هاتين المنصتين من الأدوات الترويجية الأساسية بالنسبة للمشاهير، مثل سيلينا جوميز و أريانا جراندى، والذين يتم اعتبارهم ضمن أكثر المشاهير متابعة على انستجرام.



ويعتبر فيسبوك وإنستجرام من المواقع الرقمية الأساسية في مجال بث الفيديو مثل يوتيوب. وفي عام 2017 قال مارك زوكربيرج المدير التنفذى لفيسبوك أنه يؤمن أن مستقبل بناء المجتمعات والتواصل سيكون عن طريق الفيديو.