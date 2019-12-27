طلعت مصطفى يتحدث عن تحديات بناء الرحاب.. ومفاجأة للسكان في 2020.. فيديو

رصدت الإعلامية جانا مطراوي، ما تقدمه مجموعة هشام طلعت مصطفى، في الرحاب ومدينتي، من خدمات للمواطنين في المناطق التجارية بمدينة الرحاب على وجه التحديد وما تقدمه المجموعة من خدمات للاهتمام بمناطق الحدائق المنتشرة داخل المدينة، مطالبة كافة المطورين العقاريين في مصر بحذو نفس النهج الذي تتبعه مجموعة هشام طلعت مصطفى من أجل تقديم خدمات أفضل للمصريين، والمساهمة في نمو الاقتصاد المصري.
وأضافت «جانا» من خلال برنامجها «خبيرة العقارات» أن هناك مفاجأة جديدة تحضرها مجموعة طلعت مصطفى من أجل سكان «مدينتى والرحاب» في العام 2020، ومن المنتظر أن يتحدث عنها هشام طلعت مصطفى أفضل مطور عقاري في مصر 2019، بنفسه عنها خلال حلقة أخرى من البرنامج، مشيرة إلى أن مشروعات المجموعة تستهدف الفئات «b وb+»، ولا زالت تسعى لاستهداف شريحة أكبر من المواطنين الفترة المقبلة.
وتحدث رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة المجموعة، عن بداية فكرة إنشاء مدينة الرحاب، مؤكدًا أن الفكرة تولدت في التسعينيات، وتم وضع برنامج قوى للغاية في 1995، وأدخلنا مجموعة مصممين عالميين في العمل، وبدأنا التنفيذ في 1997، وكان التحدى الأكبر أمامنا هو كيفية خلق حياة وسط الصحراء، وإقناع المواطنين بالانتقال إليها.
وتقدم عدد من المواطنين الذين التقت بهم كاميرا برنامج «خبيرة العقارات» على قناة النهار، بالشكر على مستوى الخدمات التى تقدمها مجموعة طلعت مصطفى لهم، بالإضافة إلى مستوى المعيشة الذي يرتفع يومًا تلو الآخر، بالإضافة إلى توفير كافة الخدمات داخل المدينة، بما يقدم مفاهيم غير مسبوقة عن السوق العقاري المصري.
وأضاف بعض من سكان الرحاب، حديثهم عن ما تقدمه المجموعة مشيدين بالحدائق العامة، والنادي الضخم الذي يقدم لهم خدمة التنزه داخل المدينة، التى وصفوها بالمتكاملة من حيث البنية التحتية المتطورة والمجهزة بما في ذلك المواصلات والأسواق والماركات الشهيرة التى تملأ المولات، بالإضافة إلى توفير دور العبادة للمواطنين.
الجدير بالذكر أن مدينة الرحاب الواقعة في القاهرة الجديدة، تمتد على مساحة 10 ملايين متر مربع، وتتسع لاستيعاب 200 ألف نسمة، ويتوفر بها كافة الخدمات والمرافق التى يحتاجها السكان، الأمر الذى يجعل من هذه المدينة قصة نجاح فعلية في مجال التطوير العمرانى ونموذج فريد يستحق الدراسة.
وأضافت «جانا» من خلال برنامجها «خبيرة العقارات» أن هناك مفاجأة جديدة تحضرها مجموعة طلعت مصطفى من أجل سكان «مدينتى والرحاب» في العام 2020، ومن المنتظر أن يتحدث عنها هشام طلعت مصطفى أفضل مطور عقاري في مصر 2019، بنفسه عنها خلال حلقة أخرى من البرنامج، مشيرة إلى أن مشروعات المجموعة تستهدف الفئات «b وb+»، ولا زالت تسعى لاستهداف شريحة أكبر من المواطنين الفترة المقبلة.
وتحدث رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة المجموعة، عن بداية فكرة إنشاء مدينة الرحاب، مؤكدًا أن الفكرة تولدت في التسعينيات، وتم وضع برنامج قوى للغاية في 1995، وأدخلنا مجموعة مصممين عالميين في العمل، وبدأنا التنفيذ في 1997، وكان التحدى الأكبر أمامنا هو كيفية خلق حياة وسط الصحراء، وإقناع المواطنين بالانتقال إليها.
وتقدم عدد من المواطنين الذين التقت بهم كاميرا برنامج «خبيرة العقارات» على قناة النهار، بالشكر على مستوى الخدمات التى تقدمها مجموعة طلعت مصطفى لهم، بالإضافة إلى مستوى المعيشة الذي يرتفع يومًا تلو الآخر، بالإضافة إلى توفير كافة الخدمات داخل المدينة، بما يقدم مفاهيم غير مسبوقة عن السوق العقاري المصري.
وأضاف بعض من سكان الرحاب، حديثهم عن ما تقدمه المجموعة مشيدين بالحدائق العامة، والنادي الضخم الذي يقدم لهم خدمة التنزه داخل المدينة، التى وصفوها بالمتكاملة من حيث البنية التحتية المتطورة والمجهزة بما في ذلك المواصلات والأسواق والماركات الشهيرة التى تملأ المولات، بالإضافة إلى توفير دور العبادة للمواطنين.
الجدير بالذكر أن مدينة الرحاب الواقعة في القاهرة الجديدة، تمتد على مساحة 10 ملايين متر مربع، وتتسع لاستيعاب 200 ألف نسمة، ويتوفر بها كافة الخدمات والمرافق التى يحتاجها السكان، الأمر الذى يجعل من هذه المدينة قصة نجاح فعلية في مجال التطوير العمرانى ونموذج فريد يستحق الدراسة.