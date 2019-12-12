هشام طلعت مصطفى: السوق العقارية تشهد تحسنا خلال العام المقبل.. صور

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وأضاف، أنه بشهادة الزائرين أن المدن مهيأة بشكل كامل لجميع الخدمات، ويشاء طقس اليوم اختبار مدى جودة الخدمات المقدمة، حيث أمطرت السماء اليوم بغزارة ولم نلحظ شل لحركة المرور أو تعثر السير أو أى شيء من هذا القبيل، حيث قال "مصطفى" إن المدن فى تطورات مستمرة لجميع الظروف، وأضاف: "هدفنا إقامة حياة كريمة للسكان".وحول أوضاع السوق العقارية، توقع، الرئيس التنفيذي لمجموعة، أن تشهدتحسنا خلال العام المقبل 2020، بفضل المبادرة التي أعلنتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي، لدعم القطاع العقاري، والبالغ قيمتها 50 مليار جنيه.وأوضح، أن مبادرة التمويل العقاري تصب في صالح مشتري الوحدات العقارية، وليس في صالح المطورين، مشيرا إلى أن المبادرة ستساعد على تنشيط السوق وتحسن وضع السوق العقاري في 2020، مقارنة بالعام الحالي 2019، سواء من جهة الإسكان المتوسط أو فوق المتوسط.وأعلن البنك المركزي عن مبادرةبقيمة 50 مليار جنيه توجه لمتوسطي الدخل بفائدة 10% متناقصة، بحيث لا تزيد مساحة الوحدة السكنية عن 150 مترا والقيمة عن 2.25 مليون جنيه.وعن رأيه في نظام تخصيص الأراضي، قال هشام طلعت مصطفى، إن النظامين جيد سواء من خلال المشاركة مع الدولة أو نظام التخصيص المباشر.وأضاف، أنه يجب على المدن المتكاملة أن تتيح جميع الخدمات للسكان، من نوادٍ ومدارس ومستشفيات، وتحرص على تحسين تقديم الخدمات بشكل مميز يتيح للمواطن حياة كريمة، وتابع: "هذا ما تسعى له مجموعة طلعت مصطفى، حيث تعمل حاليا على إتاحة تطبيقات المدن الذكية، بتقديم خدمات متعددة في الأمن والتطبيقات الذكية بأشكال متعددة لإدارة المدينة ككل وصول الخدمات للمواطن وحل مشاكله".