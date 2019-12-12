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أخبار البلد

هشام طلعت مصطفى: السوق العقارية تشهد تحسنا خلال العام المقبل.. صور

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 03:03 م
رجل الأعمال هشام
رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى
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القسم الميدانى - عدسة : نور المصرى - اشرف العمدة
وصف رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، مبادرة التمويل العقارى للبنك المركزى، بأنها مبادرة جيدة جدا ويتمنى أن تمول مبادرات كل سنة بمثل هذا التطور، خصوصًا بعد زيادة القوة الشرائية فى الفترة الأخيرة التى تجعلهم يزيدون من الرفاهية فى الخدمات لدى المشترين.

وقال هشام طلعت مصطفى، خلال افتتاح مكتب الشهر العقاري بـ الرحاب صباح اليوم، الخميس، إن قرار الدولة بمنح الجنسية المصرية للأجانب فى حال شراء عقار ثمنه ٥٠٠ ألف دولار، ليس إيجابيًا بالشكل الكافي لأن نسبة العقارات المصدرة لا تتعدى ١٪ وهى نسبة غير مؤثرة ولكنه يأمل زيادتها.

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وأضاف هشام طلعت مصطفى، أنه بشهادة الزائرين أن المدن مهيأة بشكل كامل لجميع الخدمات، ويشاء طقس اليوم اختبار مدى جودة الخدمات المقدمة، حيث أمطرت السماء اليوم بغزارة ولم نلحظ شل لحركة المرور أو تعثر السير أو أى شيء من هذا القبيل، حيث قال "مصطفى" إن المدن فى تطورات مستمرة لجميع الظروف، وأضاف: "هدفنا إقامة حياة كريمة للسكان".

وحول أوضاع السوق العقارية، توقع هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن تشهد السوق العقارية تحسنا خلال العام المقبل 2020، بفضل المبادرة التي أعلنتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي، لدعم القطاع العقاري، والبالغ قيمتها 50 مليار جنيه.

وأوضح طلعت مصطفى، أن مبادرة التمويل العقاري تصب في صالح مشتري الوحدات العقارية، وليس في صالح المطورين، مشيرا إلى أن المبادرة ستساعد على تنشيط السوق وتحسن وضع السوق العقاري في 2020، مقارنة بالعام الحالي 2019، سواء من جهة الإسكان المتوسط أو فوق المتوسط.

وأعلن البنك المركزي عن مبادرة التمويل العقاري بقيمة 50 مليار جنيه توجه لمتوسطي الدخل بفائدة 10% متناقصة، بحيث لا تزيد مساحة الوحدة السكنية عن 150 مترا والقيمة عن 2.25 مليون جنيه.

وعن رأيه في نظام تخصيص الأراضي، قال هشام طلعت مصطفى، إن النظامين جيد سواء من خلال المشاركة مع الدولة أو نظام التخصيص المباشر.

وأضاف هشام طلعت مصطفى، أنه يجب على المدن المتكاملة أن تتيح جميع الخدمات للسكان، من نوادٍ ومدارس ومستشفيات، وتحرص على تحسين تقديم الخدمات بشكل مميز يتيح للمواطن حياة كريمة، وتابع: "هذا ما تسعى له مجموعة طلعت مصطفى، حيث تعمل حاليا على إتاحة تطبيقات المدن الذكية، بتقديم خدمات متعددة في الأمن والتطبيقات الذكية بأشكال متعددة لإدارة المدينة ككل وصول الخدمات للمواطن وحل مشاكله".
هشام طلعت مصطفى: السوق العقارية تشهد تحسنا خلال العام المقبل.. صور
هشام طلعت مصطفى: السوق العقارية تشهد تحسنا خلال العام المقبل.. صور
هشام طلعت مصطفى: السوق العقارية تشهد تحسنا خلال العام المقبل.. صور
هشام طلعت مصطفى: السوق العقارية تشهد تحسنا خلال العام المقبل.. صور
هشام طلعت مصطفى: السوق العقارية تشهد تحسنا خلال العام المقبل.. صور
هشام طلعت مصطفى: السوق العقارية تشهد تحسنا خلال العام المقبل.. صور
هشام طلعت مصطفى: السوق العقارية تشهد تحسنا خلال العام المقبل.. صور
هشام طلعت مصطفى: السوق العقارية تشهد تحسنا خلال العام المقبل.. صور
هشام طلعت مصطفى: السوق العقارية تشهد تحسنا خلال العام المقبل.. صور
هشام طلعت مصطفى: السوق العقارية تشهد تحسنا خلال العام المقبل.. صور
هشام طلعت مصطفى: السوق العقارية تشهد تحسنا خلال العام المقبل.. صور
هشام طلعت مصطفى: السوق العقارية تشهد تحسنا خلال العام المقبل.. صور
هشام طلعت مصطفى: السوق العقارية تشهد تحسنا خلال العام المقبل.. صور
هشام طلعت مصطفى: السوق العقارية تشهد تحسنا خلال العام المقبل.. صور
هشام طلعت مصطفى: السوق العقارية تشهد تحسنا خلال العام المقبل.. صور
هشام طلعت مصطفى: السوق العقارية تشهد تحسنا خلال العام المقبل.. صور
هشام طلعت مصطفى: السوق العقارية تشهد تحسنا خلال العام المقبل.. صور
هشام طلعت مصطفى: السوق العقارية تشهد تحسنا خلال العام المقبل.. صور
هشام طلعت مصطفى: السوق العقارية تشهد تحسنا خلال العام المقبل.. صور
هشام طلعت مصطفى: السوق العقارية تشهد تحسنا خلال العام المقبل.. صور
هشام طلعت مصطفى: السوق العقارية تشهد تحسنا خلال العام المقبل.. صور
هشام طلعت مصطفى: السوق العقارية تشهد تحسنا خلال العام المقبل.. صور
هشام طلعت مصطفى: السوق العقارية تشهد تحسنا خلال العام المقبل.. صور
هشام طلعت مصطفى: السوق العقارية تشهد تحسنا خلال العام المقبل.. صور
هشام طلعت مصطفى: السوق العقارية تشهد تحسنا خلال العام المقبل.. صور
هشام طلعت مصطفى: السوق العقارية تشهد تحسنا خلال العام المقبل.. صور
هشام طلعت مصطفى: السوق العقارية تشهد تحسنا خلال العام المقبل.. صور
هشام طلعت مصطفى: السوق العقارية تشهد تحسنا خلال العام المقبل.. صور
هشام طلعت مصطفى: السوق العقارية تشهد تحسنا خلال العام المقبل.. صور
هشام طلعت مصطفى: السوق العقارية تشهد تحسنا خلال العام المقبل.. صور
هشام طلعت مصطفى: السوق العقارية تشهد تحسنا خلال العام المقبل.. صور
هشام طلعت مصطفى: السوق العقارية تشهد تحسنا خلال العام المقبل.. صور
هشام طلعت مصطفى: السوق العقارية تشهد تحسنا خلال العام المقبل.. صور
هشام طلعت مصطفى: السوق العقارية تشهد تحسنا خلال العام المقبل.. صور
هشام طلعت مصطفى: السوق العقارية تشهد تحسنا خلال العام المقبل.. صور
هشام طلعت مصطفى: السوق العقارية تشهد تحسنا خلال العام المقبل.. صور
هشام طلعت مصطفى: السوق العقارية تشهد تحسنا خلال العام المقبل.. صور
هشام طلعت مصطفى: السوق العقارية تشهد تحسنا خلال العام المقبل.. صور
هشام طلعت مصطفى: السوق العقارية تشهد تحسنا خلال العام المقبل.. صور
هشام طلعت مصطفى: السوق العقارية تشهد تحسنا خلال العام المقبل.. صور
هشام طلعت مصطفى: السوق العقارية تشهد تحسنا خلال العام المقبل.. صور
هشام طلعت مصطفى: السوق العقارية تشهد تحسنا خلال العام المقبل.. صور
هشام طلعت مصطفى: السوق العقارية تشهد تحسنا خلال العام المقبل.. صور
هشام طلعت مصطفى: السوق العقارية تشهد تحسنا خلال العام المقبل.. صور
هشام طلعت مصطفى: السوق العقارية تشهد تحسنا خلال العام المقبل.. صور
هشام طلعت مصطفى: السوق العقارية تشهد تحسنا خلال العام المقبل.. صور
هشام طلعت مصطفى: السوق العقارية تشهد تحسنا خلال العام المقبل.. صور
هشام طلعت مصطفى: السوق العقارية تشهد تحسنا خلال العام المقبل.. صور
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