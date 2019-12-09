عمرو أديب: يجب دعم رجال القطاع الخاص وخصوصا هشام طلعت مصطفى.. فيديو

طالب الإعلامي عمرو أديب، الدولة بالوقوف بجانب القطاع الخاص، بداية من 2020، موضحًا أن القطاع الخاص يوفر فرص عمل للملايين، وأكد أن الدولة لا تستطيع بمفردها توفير فرص عمل لجميع المواطنين.



وأضاف عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج الحكاية المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن الجميع مطالب بإعطاء دفعة ومساندة للقطاع الخاص.



وأشار عمرو أديب إلى أن هناك بعض رجال الأعمال تقوم بتشغيل الآلاف من المواطنين، ومن بين هؤلاء رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.



وتابع أديب: "أرجو من الدولة أن تنظر باهتمام شديد لـ القطاع الخاص، ومساعدته في جذب الاستثمارات من الخارج".



وأوضح أن الدولة المصرية قامت بعمل القاعدة وعلينا البناء عليها، لجذب الاستثمار و العمل وتشغيل المصانع، وأكد أديب أن جميع المصريين مطالبون بالعمل من أجل جذب الاستثمار وتشغيل المصانع.