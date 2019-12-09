هشام طلعت مصطفى : مصالح المواطن تنتهي في الشهر العقاري في مدينتي والرحاب خلال 15 دقيقة فقط



وأشار هشام طلعت مصطفى، إلى أن «مدينتي» و «الرحاب» بهما كثافة سكانية ليست بقليلة، وكل مدينة بها حوالي من 300 لـ 400 ألف نسمة، لافتا إلى أن مكاتب الشهر العقاري في «مدينتي» و «الرحاب» يفخر بها في كل مكان.



ولفت هشام طلعت مصطفى، إلى أن مصر حتى الآن لم تتخطى النظام المتكامل لتطوير العقاري، مشددا على أن منظومة تطوير العقاري تحتاج إلى تمويل طويل الأجل من الجهاز المصرفي او النظام المالي داخل الدولة وهذا لا يتم إلا في وجود وحدات مسجلة وتوفير السكن لطالبيه.

قال رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ، إن له تجربة طيبة في مسألة مكاتب الشهر العقاري، مشيرا إلى أنه تم فتح مكاتب للشهر العقاري في «مدينتي» و «الرحاب» بالتنسيق مع وزارة العدل وتم تجهيزه على أعلى مستوى عالمي بإدارة وزارة العدل.وأضاف هشام طلعت مصطفى، خلال تصريحات تلفزيونية، أن وزارة العدل هي التي وضعت الشروط والالتزام بتطبيقها، موضحا أن الخدمة التي تقدم للمواطنين ممتازة في ظل تطوير مكاتب الشهر العقاري.وأوضح هشام طلعت مصطفى ، أن مصالح المواطن تنتهي في الشهر العقاري بمدينتي والرحاب خلال 15 دقيقة فقط، مؤكدا أن الخدمة المقدمة لكافة المواطنين وليس سكان «مدينتي» و «الرحاب» فقط.