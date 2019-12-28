مصرع 6 وإصابة 24 في تصادم أتوبيسين ونقل على طريق السخنة

لقى 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 24 آخرين إثر حادث تصادم أتوبيسين وسيارة نقل، بطريق السخنة – الزعفرانة، ونقلت سيارات الإسعاف المتوفين لمشرحة مستشفى السويس العام، والمصابين لمستشفى التأمين الصحي.
وقال مصدر طبي مسؤول اليوم السبت، إن المصابين والمتوفين من جنسيات مختلفة وبينهم هنود وصينيون، كانوا يستقلون أحد الأتوبيسين التابع لشركة سياحة في رحلة إلى منطقة العين السخنة.
وكان اللواء رجب عبد العال مدير أمن السويس تلقى إخطارا من إدارة تأمين الطريق يفيد بتصادم أتوبيسين وسيارة ¾ نقل بجوار منتجع سياحي شهير بالكيلو 86 طريق السخنة – الزعفرانة.
وقال مصدر طبي مسؤول اليوم السبت، إن المصابين والمتوفين من جنسيات مختلفة وبينهم هنود وصينيون، كانوا يستقلون أحد الأتوبيسين التابع لشركة سياحة في رحلة إلى منطقة العين السخنة.
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وأضاف المصدر -رفض ذكر اسمه- إن الحصر السابق لعدد المصابين والمتوفين مبدئي، ومن المحتمل زيادته، لافتا إلى إن المصابين جرى نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحي بالسويس، وبعضهم في حالة خطيرة.
وكان اللواء رجب عبد العال مدير أمن السويس تلقى إخطارا من إدارة تأمين الطريق يفيد بتصادم أتوبيسين وسيارة ¾ نقل بجوار منتجع سياحي شهير بالكيلو 86 طريق السخنة – الزعفرانة.
لقى 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 24 أخرين أثر حادث تصادم اتوبيسين وسيارة نقل، بطريق السخنة – الزعفرانة، ونقلت سيارات الإسعاف المتوفين لمشرحة مستشفى السويس العام، والمصابين لمستشفى التامين الصحي.
وقال مصدر طبي مسؤول اليوم السبت إن المصاب والمتوفين من جنسيات مختلفة وبينهم هنود وصينيين، كانوا يستقلون أحد الاتوبيسين التابع لشركة سياحة في رحلة الى منطقة العين السخنة.
وأضاف المصدر - رفض ذكر اسمه- إن الحصر السابق لعدد المصابين والمتوفين، مبدئي ومن المحتمل زيادته، لافتا الى ان المصابين جرى نقلهم الى مستشفى التأمين الصحي بالسويس، وبعضهم في حالة خطيرة.
وكان اللواء رجب عبد العال مدير أمن السويس تلقى إخطارا من إدارة تأمين الطريق يفيد بتصادم اتوبيسين وسيارة ¾ نقل بجوار منتجع سياحي شهير بالكيلو 86 طريق السخنة – الزعفرانة.
وقال مصدر طبي مسؤول اليوم السبت إن المصاب والمتوفين من جنسيات مختلفة وبينهم هنود وصينيين، كانوا يستقلون أحد الاتوبيسين التابع لشركة سياحة في رحلة الى منطقة العين السخنة.
وأضاف المصدر - رفض ذكر اسمه- إن الحصر السابق لعدد المصابين والمتوفين، مبدئي ومن المحتمل زيادته، لافتا الى ان المصابين جرى نقلهم الى مستشفى التأمين الصحي بالسويس، وبعضهم في حالة خطيرة.
وكان اللواء رجب عبد العال مدير أمن السويس تلقى إخطارا من إدارة تأمين الطريق يفيد بتصادم اتوبيسين وسيارة ¾ نقل بجوار منتجع سياحي شهير بالكيلو 86 طريق السخنة – الزعفرانة.