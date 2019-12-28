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رياضة

بشكتاش يكشف حقيقة اقتراب محمد النني من الرحيل إلى ميلان

السبت 28/ديسمبر/2019 - 03:57 م
محمد النني لاعب بشكتاش
محمد النني لاعب بشكتاش التركي
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محمد السعيد
كشف علي نايبي، المدير الرياضي لنادي بشكتاش التركي، حقيقة اقتراب الدولي المصري محمد النني من الانضمام إلى فريق ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقلبلة.

وكان والد محمد النني أكد أن مفاوضات ميلان مع نجله في مراحل متقدمة، وأن الأيام المقبلة قد تشهد عملية التوقيع.

وقال على نايبي، في تصريحات تليفزيونية: "محمد النني مستمر معنا لنهاية الموسم، حسب اتفاقنا مع آرسنال، لا أعرف لماذا أدلى والده بهذه التصريحات".

وكان محمد النني انتقل إلى بشكتاش خلال الصيف الماضي، قادما من صفوف أرسنال الإنجليزي، لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء.

يذكر أن فريق بشكتاش يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 30 نقطة.
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