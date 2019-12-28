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محافظات

تحرك عاجل من محافظ بورسعيد بعد وفاة 21 عاملا في حادث طريق دمياط

السبت 28/ديسمبر/2019 - 07:25 م
تحرك عاجل من محافظ
تحرك عاجل من محافظ بورسعيد بعد وفاة 21 عاملا
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كتب محمد الغزاوى - نور عادل
انتقل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الي موقع حادث اتوبيس الاستثمار امام قرية الفردوس علي طريق دمياط فور وقوع الحادث الذي أسفر عن وفاة 21 عاملا.

وأصدر تعليماته بسرعة نقل المصابين وعددهم ٧ إلى مستشفيات السلام والتضامن.

كما اشرف المحافظ علي عمليات نقل جثامين المتوفين إلى مستشفى السلام.

وانتقل المحافظ إلى مستشفى التضامن حيث وجه بسرعة توفير أعلى خدمة من العناية الصحية والعلاج اللازم للمصابين.

كما أعطى توجيهاته بسرعة استخراج تصاريح الدفن للمتوفين بعد استكمال كافة الإجراءات ومساعدة أسرهم في نقل المتوفين.

وقدم المحافظ العزاء لأسر المتوفين وتمنياته للمصابين بسرعة الشفاء العاجل ، وكلف المسئولين بإدارة التأمين الصحي ومديرية الصحة بمتابعة الموقف اولا باول وتقديم مباشرة له عن الحادث.
تحرك عاجل من محافظ بورسعيد بعد وفاة 21 عاملا في حادث طريق دمياط
تحرك عاجل من محافظ بورسعيد بعد وفاة 21 عاملا في حادث طريق دمياط
تحرك عاجل من محافظ بورسعيد بعد وفاة 21 عاملا في حادث طريق دمياط
تحرك عاجل من محافظ بورسعيد بعد وفاة 21 عاملا في حادث طريق دمياط
تحرك عاجل من محافظ بورسعيد بعد وفاة 21 عاملا في حادث طريق دمياط
تحرك عاجل من محافظ بورسعيد بعد وفاة 21 عاملا في حادث طريق دمياط
تحرك عاجل من محافظ بورسعيد بعد وفاة 21 عاملا في حادث طريق دمياط
تحرك عاجل من محافظ بورسعيد بعد وفاة 21 عاملا في حادث طريق دمياط
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