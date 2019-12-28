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حوادث

شهداء لقمة العيش ..ارتفاع عدد وفيات حادث طريق بورسعيد - دمياط لـ21

السبت 28/ديسمبر/2019 - 06:55 م
حادث تصادم طريق بورسعيد
حادث تصادم طريق بورسعيد دمياط
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كتب محمد الغزاوى
ارتفع عدد ضحايا حادث طريق بورسعيد دمياط السريع إلى 21 قتيلا جميعهم عمال.

وأكد شهود العيان أن سائق السيارة النقل صدم أتوبيس العمال اثناء قدومهم من بورسعيد بعد انتهاء عملهم بأحد مصانع الاستثمار مما ادى الي اصطدام الاتوبيس بسور قرية الفردوس وتحطمه تماما

وارتفعت حصيلة الحادث الي الان الى ٢١ متوفي و ٨ مصابين نقلوا جميعا الي مستشفيات بورسعيد .

يذكر أن طريق بورسعيد دمياط السريع شهد حادثا مروعا عقب اصطدام مقطورة نقل باتوبيس يقل العاملين بأحد المصانع أدت إلي تحطمه.

ودفعت هيئة الإسعاف المصرية بسيارتها لنقل المصابين و الوفيات الي مستشفيات بورسعيد .
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