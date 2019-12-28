خايفين يظهروا معايا.. منى فاروق تثير الجدل بـ فيديو جديد | شاهد

نشرت الفنانة منى فاروق مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام اثناء تواجدها فى دبى حيث تقوم بتصوير عمل فنى جديد ليكون أول اعمالها بعد ازمة الفيديو الاباحى لها.
وظهر فى الفيديو بعض الفنانين المشاركين معها فى العمل الجديد حيث قالت منى فى بداية :"هناك من يتخوف من الظهور معى فى فيديو ولكن قال احد فريق العمل يدعى طه : "لم اتخوف من الظهور معك فى الفيديو انتى من الفنانات الجميلات واللاتى يتمتعن بالطيبة لدرجة الهبل".
وجاء تعليق منى فاروق ليثير الجدل بين متابعيها حيث وصفه البعض بانه نوع من التحايل على ما فعلته بينما البعض الاخر من متابعيها رفض الهجوم عليها مؤكدا على أن من حقها العمل ومباشرة حياتها دون النظر الى الماضى.
بينما قال المطرب ماجد البنا : سعيد بالتعامل معك واتمنى دائما أن نتعامل سويا.
وكانت نشرت منى فاروق مقطع فيديو جديدا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تكشف فيه عن أول عمل بعد أزمتها الأخيرة.
وقالت: "تصويري في دبي مع المطرب ماجد البنا والمخرج نور الشمالى.. مفاجأة 2020 ثقة في الله نجاح".
وأثارت مني فاروق جدلا واسعا بسبب تقليدها مقولة الفنان محمد رمضان.
منى تم سابقا القبض عليها وإيداعها السجن بعد انتشار فيديوهات منافية للآداب لها مع مخرج شهير.
وظهر فى الفيديو بعض الفنانين المشاركين معها فى العمل الجديد حيث قالت منى فى بداية :"هناك من يتخوف من الظهور معى فى فيديو ولكن قال احد فريق العمل يدعى طه : "لم اتخوف من الظهور معك فى الفيديو انتى من الفنانات الجميلات واللاتى يتمتعن بالطيبة لدرجة الهبل".
وجاء تعليق منى فاروق ليثير الجدل بين متابعيها حيث وصفه البعض بانه نوع من التحايل على ما فعلته بينما البعض الاخر من متابعيها رفض الهجوم عليها مؤكدا على أن من حقها العمل ومباشرة حياتها دون النظر الى الماضى.
بينما قال المطرب ماجد البنا : سعيد بالتعامل معك واتمنى دائما أن نتعامل سويا.
وكانت نشرت منى فاروق مقطع فيديو جديدا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تكشف فيه عن أول عمل بعد أزمتها الأخيرة.
وقالت: "تصويري في دبي مع المطرب ماجد البنا والمخرج نور الشمالى.. مفاجأة 2020 ثقة في الله نجاح".
وأثارت مني فاروق جدلا واسعا بسبب تقليدها مقولة الفنان محمد رمضان.
منى تم سابقا القبض عليها وإيداعها السجن بعد انتشار فيديوهات منافية للآداب لها مع مخرج شهير.