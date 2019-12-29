شاهد .. أول فيديو لـ حادث طريق بورسعيد دمياط أمام قرية الفردوس





وتبين من التحقيقات والتحريات أن الأتوبيس المنكوب كان يقل عمال أحد المصانع وأثناء سيره اصطدمت به سيارة نقل مقطورة، مما أدى إلى ارتطام الأتوبيس بسور قرية الفردوس وتحطمه تمامًا.



ويظهر فى الفيديو السيارة النقل المقطورة المتسببة فى الحادث وبقايا حطام الأتوبيس ودفعت هيئة الإسعاف بسيارتها لنقل المصابين والوفيات إلى مستشفيات بورسعيد لتلقى العلاج، بينما تحولت جثث بعض المتوفين إلى أشلاء نتيجة شدة الارتطام وتسبب الحادث فى توقف طريق بورسعيد – دمياط بعد تصادم عدد كبير من السيارات خلال الحادث.



أعلنت صحة بورسعيد أسماء المصابين هم: نورا على الفيومى، ٢٤ سنة، مستشفى السلام، اشتباه ما بعد الارتجاج، وهادية أحمد العزبى، ٢٨ سنة، مستشفى السلام، اشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد محمد محمود، ٣٠ سنة، مستشفى السلام، كدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم و ندى محمد الإمام، ٢٠ سنة، مستشفى السلام، كدمات وجروح بالجسم، و أشرف حلمى غزولى، ٤٧ سنة، مستشفى الزهور، كسر بعظام الحوض، وإجلال الدسوقى، ٤١ سنة، مستشفى التضامن، اشتباه ما بعد الارتجاج، وليلى عبد الجليل فؤاد، ٢٠ سنة، مستشفى التضامن، كدمات وسحجات بالجسم وارتجاج بالمخ وتوافد أهالي الضحايا على مستشفيات بورسعيد للتعرف علي ذويهم وتعكف الأجهزة الأمنية الآن على كشف ملابسات الحادث لمحاسبة المتورط فى الكارثة .



ونعى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد العاملين بمصانع الاستثمار ببورسعيد، والذين نالوا الشهادة وهم في مهمة طلب الرزق.



وقال "الغضبان"، فى بيان : ندعو المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن ينزلهم منازل الشهداء في الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يربط علي قلوب ذويهم وينزل عليهم السكينة والصبر والسلوان، وان يمن علي المصابين بالحادث بالشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية وان يحفظ الله مصر وأبناءها من كل مكروه وسوء".



وانتقل اللواء عادل الغضبان إلي موقع حادث أتوبيس الاستثمار امام قرية الفردوس علي طريق دمياط فور وقوع الحادث وأشرف المحافظ علي عمليات نقل جثامين المتوفين إلى مستشفى السلام ووجه المحافظ بسرعة توفير أعلى خدمة من العناية الصحية والعلاج اللازم للمصابين.



كما أعطى توجيهاته بسرعة استخراج تصاريح الدفن للمتوفين بعد استكمال كافة الإجراءات ومساعدة أسرهم في نقل المتوفين.



وقدم المحافظ العزاء لأسر المتوفين وتمنياته للمصابين بسرعة الشفاء العاجل ، وكلف المسئولين بإدارة التأمين الصحي ومديرية الصحة بمتابعة الموقف أولا باول وتقديم مباشرة له عن الحادث.



ومن ناحية اخرى أمر اللواء عادل الغضبان علي فتح تحقيقات موسعة حول الحادث وملابساته ناعيًا شهداء لقمة العيش .



قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن النيابة صرحت بدفن 9 جثامين من العمال المتوفين في حادث بورسعيد _ دمياط، منوها أن المحافظة سوف تصرف 10 آلاف جنيه للمتوفي و5 لكل مصاب.



وأوضح الغضبان، خلال حلقة اليوم من برنامج « على مسئوليتي »، المذاع على فضائية «صدى البلد»، الذي يقدمه الإعلامي « أحمد موسى»، أن الطريق آمن تماما، ولكن سائق السيارة النقل هو من قطع الطريق أمام الأتوبيس كان يقل 30 عاملا في أحد مصانع الملابس الجاهزة، مرددا: « أنا روحت بنفسي مكان الحادث ومش قادر أتخيل سائق التريلا عمل كده إزاي».



وأكمل اللواء عادل الغضبان،: « الحادثة لا يتصورها عقل بسبب إهمال سائق التريلا .. الذي تم التحفظ عليه في أحد المستشفيات»، منوها أن الوفيات 23 شهيد عمل، باقي الـ30 مصابين.



ومن جانبه انتقد الإعلامي أحمد موسى، وقوع حادث ضخم في طريق بورسعيد _ دمياط، وفاة 22 عاملا وإصابة 8 أخرين.



وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن سيارة نقل ثقيل أطاحت بأتوبيس كان يقل عمالا في طريق عودتهم من اشغالهم، مستنكرا إهمال سائقي النقل الثقيل الذين يقودون السيارات بسرعة جنونية.



وأشار موسى، أن معظم الحوادث بسبب سيارات النقل الثقيل، مطالبا بتوقيع أقصى العقوبة على كل سائق مخطئ ويتسبب في قتل المصريين.





ينشر صدى البلد أول فيديو لحادث طريق بورسعيد دمياط أمام قرية الفردوس الذى راح ضحيته 23 شخصا، وأصيب 7 آخرين إثر تصادم أتوبيس خاص بأحد المصانع بمدينة بورسعيد بسيارة مقطورة بـ طريق بورسعيد دمياط.