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منوعات

بلا رحمة.. سعودي يعثر على رضيع داخل كيس أسود في صندوق قمامة.. فيديو

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 01:45 ص
رضيع
رضيع
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عزة عاطف
سمع أحد المارة أنين مكتوم أثناء تجوله بأحد الشوارع في المملكة العربية السعودية، بدأ في البحث عن مصدر الصوت ليجده صدر عن حاوية قمامة، فتشها جيدًا ليجد أمامه كيس أسود بداخله كارثة.

جريمة تقشعر لها الأبدان، فبلا أي رحمة ألقى شخص ما بطفل رضيع داخل حاوية قمامة بعد أن ربط عليه كيس أسود وكأنه كمية من المهملات وليس روح خلقها الله تعالى.

وثق الرجل مقطع الفيديو أثناء انتشال الطفل وإنقاذه من بين القمامة وهو يبكي ويصدر أنينًا مؤلمًا من شدة البرد والاختناق.

جاءت فرق الإنقاذ من المسعفين والمتخصصين لرعاية الطفل، فحمله أحدهم وبدأ في تدفئته وتهدئته من البكاء، فرحمة الغريب كانت أقرب من قسوة الأم التي ألقته.

تم توثيق المقطع الذي يفطر القلوب بتاريخ السنة الهجرية أمس الجمعة وفقًا لصحيفة أضواء الوطن، خلال لحظة إنقاذ الطفل ورعايته من المسعفين بعد انتشاله.
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