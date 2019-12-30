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تكنولوجيا

خاصية جديدة من جوجل .. لن يفوتك مواعيد مشاهدة الأفلام والمسلسلات

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 02:01 ص
خاصية جديدة من جوجل
خاصية جديدة من جوجل تعرف عليها
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ندى على
كشف موقع 9to5Google أن شركة جوجل قامت بإضافة خاصية "Watchlist" على هواتف أندرويد وأيفون لمستخدميها على محرك البحث جوجل.

والخاصية الجديدة Watchlist هى عبارة عن قائمة للمشاهدة اللاحقة التى يتم فيها حفظ كل ما يقع على أعين المستخدمين في البحث على جوجل.

ويمكنك إضافة كل الأفلام والمسلسلات وحتى نتائج البحث التى تهمك في هذه القائمة، وسيكون عليك مشاهدتها في وقت لاحق، كما أن الخاصية تحتوى علي ميزة أخرى وهى "Watch now" وبجانبها زر لسعر هذه الميزة، وإذا كان ما ستشاهده هو عرض لمسرحية أو فيلم في السينما فستجد رابط لحجز التذاكر.

وكان المستخدمون من قبل يقومون بالبحث على بعض الأشياء، وأثناء البحث كان يقابلهم العديد من النتائج التى تخص اهتماماتهم بشكل عام مثل الأفلام و البرامج، حيث لايمتلك المستخدمون رفاهية مشاهدتها في الوقت الذين يقومون فيه بالبحث.

كما أن المستخدمون كانوا من الممكن أن ينسوا هذه النتائج تماما، ولا يقومون بالرجوع إليها مرة أخرى، وخاصية "Watchlist" موجودة بالفعل على موقع يوتيوب، لمشاهدة الفيديوهات في وقت آخر.
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