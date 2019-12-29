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فن

كارول سماحة تحيى حفلا غنائيا فى القاهرة

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 04:32 م
كارول سماحة
كارول سماحة
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شيرى نبيل
تحيى المطربة كارول سماحة حفلا غنائيا داخل إحدى الجامعات الخاصة بأكتوبر يوم 24 يناير المقبل.

وكانت قد طرحت مؤخرا كليب جديدا بعنوان "بتآمن بالصدفة"، من فيلمها الجديد الذى يحمل نفس الاسم، على يوتيوب، والأغنية من موسيقى وكلمات مروان خورى، وإخراج باسم كريستو.

فيلم "بالصدفة" من بطولة كارول سماحة، وبديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، ومنير معاصري، غريتا عون، سامى أبو حمدان، جيهان غماس وقصة كلوديا مرشليان، وإخراج باسم كريستو، في أول تجربة له إخراجية له في مجال السينما، ويضم الفيلم أغنيتين جديدتين لكارول سماحة بالتعاون مع مروان خورى ومنها أغنية "بتأمن بالصدفة" المقرر طرحها كدعاية للفيلم.
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