علي جمعة يحذر من جروبات على فيسبوك.. مجموعة حد شاف جوزي حرام لهذا السبب | العلاقات الاجتماعية تبنى على الثقة

المفتي السابق يحذر من جروبات على فيسبوك تدمر الأسرة

عام 2019 شهد نقلة نوعية أخرجت مصر من حالة الحضيض

جروب «حد شاف جوزي» حرام لهذا السبب

العلاقات الاجتماعية لابد أن تبنى على الثقة



هاجم الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، الجروبات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تبحث عن خيانة الزوج أو المتزوج من أخرى، مثل جروب «محدش شاف زوجي».



ووصف «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «من مصر» مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع على فضائية «CBC» تلك الجروبات بالتفكير الرجعي، لأن أساسه الشك، مشددًا على أن العلاقات الاجتماعية لابد أن تبنى على الثقة.



وتابع علي جمعة، أنه قد يكون هناك بعض الأشخاص من هذه الجروبات يقول معلومات خاطئة للزوجة من أجل خراب البيوت، منبهًا على ضرورة إرساء الثقة بين الرجل والمرأة في علاقتهما الزوجية.



وألمح إلى أن الإسلام في الوقت ذاته نهى عن شك الزوج في زوجته، مستشهدًا بقول الله تعالى «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ»، موضحًا أن "الست قبل ما تنكد على جوزها بتنكد على نفسها".



قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن عام 2019 شهد نقلة نوعية أخرجت مصر من حالة الحضيض.



وأوضح «جمعة»، خلال لقائه ببرنامج «من مصر» المذاع على فضائية «سي بي سي»، أنه عندما وقعت أحداث عام 2011 وصلنا إلى القاع وظهرت المؤشرات السلبية في العديد من المجالات.



وتابع: «الدولار انخفض لأقل من 16 جنيهًا وهذا تطور غير معقول»، مضيفًا: «إحنا دلوقتي رافعين راسنا بين الأمم، ونرجو الله أن تظل هذه الرفعة التي تحققت بإخلاص المسؤولين والقيادة والشعب، الذي صبر وتحمل كثيرًا».



وخلال الحلقة، هاجم الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، الجروبات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تبحث عن خيانة الزوج أو المتزوج من أخرى، مثل جروب «محدش شاف زوجي».



ووصف المفتي السابق، تلك الجروبات بالتفكير الرجعي، لأن أساسه الشك، مشددًا على أن العلاقات الاجتماعية لابد أن تبنى على الثقة.



وواصل علي جمعة : إنه قد يكون هناك بعض الأشخاص من هذه الجروبات يقول معلومات خاطئة للزوجة من أجل خراب البيوت، منبهًا على ضرورة إرساء الثقة بين الرجل والمرأة في علاقتهما الزوجية.



حذر الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، من جروبات «حد شاف جوزي» و«Do you know him» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، للنساء التي تنشر صور أزواجهن للسؤال عنهم، تفكير رجعي مبناه الشك.



وأوضح «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «من مصر»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، أن هذا التصرف أساسه الشك، والعلاقات الاجتماعية مبنية على الثقة.



وأضاف عضو هيئة كبار العلماء: «أنه لابد أن يكون هناك ثقة بين الرجل والمرأة، وإذا اتشرخت هذه الثقة يجب على المرأة التي شرخت عندها هذه الثقة أن تراجع نفسها».



وأشار الدكتور علي جمعة إلى أن علاقتنا جميعا يجب أن تبنى على الثقة، ولفت إلى أن حكاية الشك وتخيل أشياء تقدح في الثقة نهى الله عنها بقوله تعالى: «إن بعض الظن إثم»، موضحًا أن الأنبياء بعثوا للظاهر ولم يبعثوا للتنقيب في السرائر.



وشدد على أن «هذا الفعل من تلك النسوة حرام، وتلاعب بمقدرات أمة ليس عندها وقت لهذا العبث، ويجب علينا أن نتدرب على ما يفيدنا لا ما يضرنا»، وتابع: «لو أتى كاذب وعمل روحه واحدة ست وقال أنا أعرفه يبقى الست جلبت على نفسها النكد قبل زوجها».