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فن

بعد صورتها الشبه عارية.. القصة الكاملة لـ قطيعة لينا الفيشاوي مع والدها

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 07:00 ص
أحمد الفيشاوي - لينا
أحمد الفيشاوي - لينا
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آيه عاطف
أثارت لينا، ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، جدلًا واسعًا حولها، بعد نشرها صورة لها وهي في عمر الثامنة، دون ارتدائها ملابس من الجزء العلوي عبر حسابها الشخصي على تطبيق "إنستجرام".

وصرحت والدتها لعدد من المواقع إن الذين ينتقدون ابنتها ما هم إلا مرضى، لأنها كانت صغيرة في تلك الصورة التي نشرتها كما أكدت إنهما لا ينويان العودة مجددًا إلى مصر.

بينما تبين أن لينا، لا تتابع والدها أحمد الفيشاوي، على تطبيق إنستجرام، بالرغم من متابعتها لعدد من الفنانين المصريين ومعرفتها بهم.

ومن الممكن أن تكون لينا، قامت بإلغاء متابعتها لوالدها بعد الجدل الذي تسببت صورتها فيه، وربما كانت هنالك خلافات أخرى بينهما منذ البداية.
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