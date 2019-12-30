رسميا.. الأربعاء إجازة في البورصة المصرية

أعلنت البورصة المصرية اليوم الاثنين، أن يكون يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2020 أجازة رسمية بالبورصة المصرية بمناسبة عطلة البنوك على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الخميس الموافق 2 يناير 2020.



وكان قد أعلن البنك المركزي المصري، اعتبار الأربعاء المقبل إجازة رسمية بالقطاع المصرفي بمناسبة نهاية العام الميلادي والمالي للبنوك.



وقال البنك المركزي إنه من المقرر استئناف العمل يوم الخميس من نفس الأسبوع، وأرجع البنك قراره بتعطيل العمل نظرا لإغلاق السنة المالية للبنوك والمقرر انتهاؤها يوم الثلاثاء القادم و المحددة بيوم 31 ديسمبر الجاري.



