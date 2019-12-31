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محافظات

سكان دمياط يعانون من سوء حالة طريق شطا المار للطريق الدولى الساحلى

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 02:02 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
على مدار الأعوام الماضية، يشكو سكان محافظة دمياط من سوء حالة الطرق بشكل عام داخل المحافظة، فيما يعاني سكان قرية شطا الواقعة على الطريق الدولى الساحلي دمياط - بورسعيد من سوء حالة الطريق.

الشكوى المتكررة من الطريق تتمثل في الحفر وعدم وجود فتحات دوران بطول الطريق باستثناء دوران بعد مبنى محكمة شطا والآخر بعد الكمين الأمنى القديم.

من جانبه، أكد عبد الله السيد، محامٍ، أنه من سكان شطا ويجد معاناة يوميا في الطريق، حيث إنه غير ممهد ويوجد به الكثير من الحفر التى تؤثر على السيارة وتكثر من الحوادث، حيث تصطدم السيارات ببعضها البعض.

وقال إن كثرة عبور سيارات النقل الثقيل على الطريق للعبور على الطريق الدولى الساحلى دمياط - بورسعيد، أثرت بشكل كبير على متانة الطريق وأضعفته، مما أدى للمعاناة التى يعيشها المارة من الطريق.

وأشار إلى كثرة الماشية على الطريق، والتى تتجول وسط المارة والسيارات وتعرض الأرواح للخطر نتيجة لاصطدام السيارات.
سكان دمياط يعانون من سوء حالة طريق شطا المار للطريق الدولى الساحلى
سكان دمياط يعانون من سوء حالة طريق شطا المار للطريق الدولى الساحلى
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