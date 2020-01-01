البسوا تقيل.. 5 نصائح ذهبية لمرضى التهابات المفاصل.. فيديو

قالت الدكتورة شيماء أحمد عويلة استشاري الروماتيزم، وعضو جمعية الروماتيزم الأمريكية والجمعية الأوروبية لأمراض المفاصل والروماتيزم، أن فصل الشتاء من أكثر فصول السنة صعوبة بالنسبة لمرضى التهابات المفاصل.

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وأكدت عويلة خلال ندوتها في موقع "صدى البلد"، أن انخفاض درجات الحرارة يؤدي إلى تقلصات في الأوعية الدموية المحيطة بالمفاصل، وهذه التقلصات تؤدي إلى تراكم المواد المسببة لالتهاب المفاصل.





ونصحت الأشخاص الذين يعانون من برودة في الأطراف، بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة وقفازات اليدين والجوارب الصوف.





ونصحت بضرورة تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامينات ولا سيما فيتامين سي وأوميجا 3 في الشتاء للحفاظ على المفاصل والعضلات.



