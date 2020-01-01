AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

البسوا تقيل.. 5 نصائح ذهبية لمرضى التهابات المفاصل.. فيديو

الأربعاء 01/يناير/2020 - 04:27 ص
صدى البلد
Advertisements
حياة عبد العزيز- آية التيجي - ابانوب نبيل
قالت الدكتورة شيماء أحمد عويلة استشاري الروماتيزم، وعضو جمعية الروماتيزم الأمريكية والجمعية الأوروبية لأمراض المفاصل والروماتيزم، أن فصل الشتاء من أكثر فصول السنة صعوبة بالنسبة لمرضى التهابات المفاصل.
إقرأ ايضا:

وأكدت عويلة خلال ندوتها في موقع "صدى البلد"، أن انخفاض درجات الحرارة يؤدي إلى تقلصات في الأوعية الدموية المحيطة بالمفاصل، وهذه التقلصات تؤدي إلى تراكم المواد المسببة لالتهاب المفاصل. 

ونصحت الأشخاص الذين يعانون من برودة في الأطراف، بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة وقفازات اليدين والجوارب الصوف.

ونصحت بضرورة تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامينات ولا سيما فيتامين سي وأوميجا 3 في الشتاء للحفاظ على المفاصل والعضلات.

وطالبت "عويلة"، بضرورة اتباع نظام غذائي صحي الذي يتكون من الخضروات والفاكهة وشرب الماء بكميات كبيرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طرق للتخلص من آلام المفاصل بدون مسكنات

تناول الفيتامينات .. 4 حلول لعلاج آلام المفاصل في الشتاء

البسوا تقيل.. الأرصاد تكشف عن اقتراب موجة باردة.. فيديو

لمرضى التهاب المفاصل.. احذروا تناول هذه الأطعمة.. ونصائح مهمة للعلاج

النساء أكثر الضحايا.. تعرف على أسباب الإصابة بالأمراض الروماتيزمية |شاهد

5 أمراض تصاحب الروماتيزم المناعي | أخطرها الذئبة الحمراء عند السيدات.. فيديو

ترشيحاتنا

حكم شراء شجرة الكريسماس.. المفتي السابق يحسم الجدل

حكم سجود السهو للمأموم خلف الإمام في الصلاة

محمود كهربا يوجه رسالة مؤثرة لأسرته في رأس السنة

البسوا تقيل.. 5 نصائح ذهبية لمرضى التهابات المفاصل.. فيديو

شاهد.. سعودي يطلق النار من رشاش آلي في السوق

تسوية الحواجب حلال أم حرام.. الإفتاء تحسم الجدل | فيديو

AdvertisementS

وقع من طوله.. أحمد السقا يقتحم منزل متابع على إنستجرام فجرا سب أمه وزوجته.. فيديو

الأهلي الأفضل أفريقيا منذ بداية القرن الـ21 وترتيب الزمالك مفاجأة.. تفاصيل

فرج عامر يوجه صدمة قوية لـ مرتضى منصور | تفاصيل

بسبب أحمد السقا .. نقل سليمان عيد إلى المستشفى بعد إصابته بحروق

بشري سارة.. الشهر العقاري: فترة عمل ثانية لـ 3 ساعات تبدأ من الرابعة والنصف عصرا

جمال الغندور يتحدى مرتضى منصور: معنديش بلاك لست وجريشة حكما للزمالك في الدوري.. فيديو

غير متوقعة.. زوجة أحمد السقا تكشف عن أكلته المفضلة

مفاجأة سارة لجماهير الزمالك.. شاهد من الذي عاد بقوة

النتيجة مفاجأة.. أحمد موسى يعلن نتيجة استفتاء الشخصية الأسوأ في 2019.. فيديو

ماذا قال جمال الغندور عن أزمته مع مرتضى منصور .. فيديو

لفت الأنظار بوسامته.. أحدث ظهور لشقيق ياسمين صبري

أخبار البرلمان| مفاجأة بشأن زيادة دعم بطاقات التموين إلى 100 جنيه وتكافل وكرامة 600 وتطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد فى هذا الموعد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وهبي تخطف الأنظار في حفل رأس السنة.. صور

أحمد شيبة يشعل حماس الجمهور في ليلة رأس السنة.. صور

مصطفى حجاج و آلا كوشنير في حفل رأس السنة .. صور