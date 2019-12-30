للرجال | عزز مستوى الخصوبة في أسبوع بتناول هذه الأطعمة

أشار بحث جديد أجري مؤخرا من قبل مجموعة من الباحثين السويديين بجامعة لينكوبنج، إلى أن تناول الرجال لـ الوجبات السكرية خلال فترة الأعياد مفيدا للغاية من خلال تعزيز مستوى الخصوبة.



وأضاف الباحثون المشرفون على الدراسة، أن تناول الرجال ما يعادل 450 جراما من الحلويات يوميًا ولمدة أسبوع كامل، يمكن من يعزز من جودة الحيوانات المنوية للرجال.



وتابع الباحثون، أن نوعية الحيوانات المنوية يمكن أن يتم تعزيزها عن طريق تناول الطعام بشكل جيد، إلا أن نتائج الدراسة اظهرت ان تناول السكريات كالشكولاته، والمشروبات الغازية، بمعدل 450 جراما من الحلويات أو شرب 3.5 لتر من كوكا كولا، يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على جودة الحيوانات المنوية.



وأشار الباحثون إلى أن النتائج تثبت أن النظام الغذائي يمكن أن يغير من نوعية الحيوانات المنوية البشرية في غضون أيام، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



ومع ذلك، حذر الباحثون في نفس الدراسة من أن تناول الوجبات السريعة على مدى فترة طويلة، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل الخصوبة على المدى الطويل، إلا أن الدراسة الجديدة أكدت أن اتباع النظام الغذائي الغني بالسكريات، يعزز من حركة الحيوانات المنوية بالإيجاب.



وقالت مؤلفة الدراسة الرئيسية الدكتورة أنيتا أوست، إنه تشير الدراسة إلى أن حركة الحيوانات المنوية يمكن أن تتغير في فترة قصيرة، ويبدو أنها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالنظام الغذائي، حيث أن تناول السكريات لمدة أسبوع كامل يمكن أن تساهم بالإيجاب على خصوبة الرجال.



وفي المملكة المتحدة والولايات المتحدة، يعاني حوالي واحد من كل عشرة رجال من جميع الأعمار من العقم، وهو ما يؤثر بشكل كبير على فرصتهم في إنجاب الأطفال، حيث تشير دراسات أخرى إلى أن ما يصل إلى واحد من كل خمسة رجال دون سن 35 لديه عدد منخفض من الحيوانات المنوية.