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مرأة

النساء أكثر عرضة له.. حجم الخصر يحدد إمكانية إصابتك بأمراض فتاكة

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 09:34 م
حجم الخصر يصيبك بأمراض
حجم الخصر يصيبك بأمراض فتاكة
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آية التيجي
كشفت دراسة أجريت مؤخرا من قبل مجموعة من الباحثين، أن كبر حجم الخصر يمكن أن يزيد من نسبة الإصابة بمرض السكري، وأمراض القلب.

وأوضحت إحصائيات الدراسة، أن نصف أعداد البريطانيين في منتصف العمر يعانون من كبر حجم الخصر، مما يعرضهم لخطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والسرطان.

وأكد الباحثون المشرفون على الدراسة، أن النساء يواجهن خطرا أكبر، حيث أن 61 في المائة من الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و 64 عامًا لديهم قياسات خصر كبير للغاية.

وأشار الباحثون، إلى أن كبر حجم الخصر، يمكن أن يتنبأ باحتمال الإصابة بأمراض صحية خطيرة، مثل أمراض السكري، وأمراض القلب والشرايين، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضاف الباحثون، أن 46 في المائة من الرجال الذين يتراوح اعمارهم 55 إلى 64 عامًا لديهم خصرا كبيرا، وكان 38 في المائة من الرجال وتتراوح أعمارهم 45 إلى 54 عامًا لديهم قياسات خصر كبيرة.

وقال الدكتور سيمون ستيفنز رئيس هيئة الخدمات الصحية الوطنية، إن كبر حجم الخصر يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، والخطيرة، حيث أن مئات الآلاف من الناس يكونوا معرضون للإصابة بأمراض خطيرة، إذا كان حجم الخصر أكثر 34 بوصة (88 سم).

وتابع ستيفنز، أن الدهون حول الخصر يمكن أن تكون أكثر فتكًا على الكبد والكلى والأمعاء والبنكرياس، إلا أن الدهون الموجودة على الوركين والفخذين لا تشكل خطورة مثل دهون الخصر.

ووجدت بعض الدراسات أن الدهون في منطقة الخصر يمكن أن تقلل من عمل الهرمونات بما في ذلك الأنسولين، والتي يمكن أن تسبب مرض السكري من النوع 2.

وأضاف ستيفنز، إن محيط الخصر الكبير يمكن ان عرض الأشخاص لخطر أكبر من النوبات القلبية والسكتات الدماغية والسرطان وغيرها من الأمراض الفتاكة

وتظهر الإحصائيات، أن شخصًا واحدًا من بين كل أربعة بالغين في المملكة المتحدة وواحد من كل خمسة أطفال في المرحلة الابتدائية يعانون من السمنة المفرطة.
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