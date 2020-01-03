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أخبار البلد

هل تركيب بلاط الإنترلوك بشارعي البطل أحمد عبد العزيز وشهاب إهدار 20 مليون جنيه.. الحكومة ترد

الجمعة 03/يناير/2020 - 10:48 ص
تركيب بلاط الإنترلوك
تركيب بلاط الإنترلوك بشارعي البطل أحمد عبد العزيز وشهاب
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محمود مطاوع
نفي المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إهدار محافظة الجيزة 20 مليون جنيه في تركيب بلاط " الإنترلوك" بشارعي البطل أحمد عبد العزيز وشهاب، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة الجيزة، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإهدار 20 مليون جنيه في تركيب بلاط " الإنترلوك" بشارعي البطل أحمد عبد العزيز وشهاب، مُوضحةً أن مبلغ الـ 20 مليون جنيه يشمل إعادة رصف الطرق بالشارعين وتطوير الأرصفة والجزيرة الوسطى وأعمدة الإنارة بهما، مُشيرةً إلى أن تلك الأعمال تأتي ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الشارعين حيث لم يتم تطويرهما منذ أكثر من 15 عاما.

ومن المقرر أن تشهد المحافظة طفرة كبيرة خلال العام الجاري سواء على مستوى تطوير الأحياء أو المراكز، وذلك في إطار توجهات الدولة في هذا الشأن وبما يتوائم مع الشكل الحضاري للمحافظة وتلبية رغبات المواطنين بها، حيث تم تخصيص 230 مليون جنيه لتنفيذ أعمال الرصف ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري وذلك لتطوير منظومة الطرق والمحاور.

وفي النهاية، ناشدت المحافظة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالمحافظة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة.
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