‎‎هبة عبد الغني تشارك في بطولة فرصة ثانية مع ياسمين صبري

‎انضمت الفنانة هبة عبد الغني إلى أسرة مسلسل " فرصة ثانية" بطولة الفنانة ياسمين صبري لتخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل 2020.



‎وبدأت هبة التحضير للشخصية المقرر تقديمها خلال السياق الدرامي للمسلسل من خلال عقد العديد من جلسات العمل والبروفات مع المخرج مرقس عادل والمؤلفين محمد سيد بشير ومصطفى جمال للاستقرار على الشكل النهائي الشخصية التي ستشارك بها في المسلسل الذي يحمل العديد من المفاجآت للجمهور رمضان المقبل.



ويعد هذا العمل ثاني تعاون يجمع هبة عبد الغني وياسمين صبري بعدما قدما سويا مسلسل الحصان الأسود" الذي عرض رمضان 2017، هذا إلي جانب كونة التعاون الأول الذي يجمع هبة مع كل من المؤلف محمد سيد بشير والمؤلف مصطفى جمال هاشم و المخرج مرقس عادل .



يشار إلي أن ‎مسلسل " فرصة ثانية" تخوض من خلاله ياسمين صبري ثاني بطولة مطلقة لها بالساحة الدرامية، وهو من إنتاج شركة سينرجي، وإخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير.



ويشارك في البطولة كل من أحمد مجدي وإدوارد و ايتن عامر و دياب و هبة عبدالغني و محمود البزواي و نهال عنبر و احمد النجار وجاري التعاقد مع العديد من الفنانين خلال الفترة المقبلة.



‎وعلى جانب أخر ، يعرض للفنانة هبة عبد الغني خلال الفترة الحالية مسلسل "الآنسة فرح" الذي بدأ عرضه عبر شاشة قناة MBC4 الأحد الماضي. ‎

