تفسير حلم الملابس الجديدة للمرأة.. فيديو

تفسير حلم الملابس الجديدة للمرأة .. قال الشيخ موسى الفواخري، مفسر الأحلام، إن رؤية المرأة نفسها في المنام؛ تحصل على ثوب جديد أيا كان لونه، يدل على الستر وحصول الأمن وعدم حصول الأذى وإبعاد الضرر، مستشهدًا بقول الله- تعالى- لنبيه في القرآن: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (59)» الأحزاب.
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وأضاف «الفواخري» خلال تقديمه برنامج أسرار الرؤى المذاع عبر قناة المحور الفضائية، ردًا على سؤال: ما تفسير حلم الملابس الجديدة للمرأة ؟ أن بعض مفسري الأحلام قد أجاب عن سائلة رأت ذات المنام وأجابها أنه يدل على طلاقها، مؤكدًا أن ذلك ليس تفسيرًا صحيحًا.
تفسير حلم هدم البيت
كان الشيخ موسى الفواخري، مفسر الأحلام، قد ذكر أن رؤية المرأة ناسًا يقومون بهدم بيتها أو بيت أبيها وهي تحاول أن تمنعهم؛ يعني أن هذه المرأة سيتم طلاقها من زوجها رغمًا عنها وليس برضاها.
وأضاف موسى الفواخري، ردًا على سؤال: ما تفسير حلم هدم البيت ؟ أن الطلاق حادثة يهتز لها عرش الرحمن، ولذلك يعبر عنه بهدم البيوت أو حدوث الخراب لها.
وأوضح أن المرأة إذا رأت نفسها تتزوج؛ فإن هذا يعني حصول الرزق لأن مفتاح الرزق النكاح، مستدلًا بقول الله- تعالى-: «وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (32)» النور.
وأشار إلى أن رؤية الإنسان أنه قد رزق بإنجاب بنات؛ فإنه يعني الهبة والعطاء من الله، كما قال- تعالى-: « لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ(49) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِير(50)»الشورى.
اقرأ أيضًا: ماذا تفعل إذا طلب منك الميت في المنام فعل شيء؟
وأضاف «الفواخري» خلال تقديمه برنامج أسرار الرؤى المذاع عبر قناة المحور الفضائية، ردًا على سؤال: ما تفسير حلم الملابس الجديدة للمرأة ؟ أن بعض مفسري الأحلام قد أجاب عن سائلة رأت ذات المنام وأجابها أنه يدل على طلاقها، مؤكدًا أن ذلك ليس تفسيرًا صحيحًا.
تفسير حلم هدم البيت
كان الشيخ موسى الفواخري، مفسر الأحلام، قد ذكر أن رؤية المرأة ناسًا يقومون بهدم بيتها أو بيت أبيها وهي تحاول أن تمنعهم؛ يعني أن هذه المرأة سيتم طلاقها من زوجها رغمًا عنها وليس برضاها.
وأضاف موسى الفواخري، ردًا على سؤال: ما تفسير حلم هدم البيت ؟ أن الطلاق حادثة يهتز لها عرش الرحمن، ولذلك يعبر عنه بهدم البيوت أو حدوث الخراب لها.
وأوضح أن المرأة إذا رأت نفسها تتزوج؛ فإن هذا يعني حصول الرزق لأن مفتاح الرزق النكاح، مستدلًا بقول الله- تعالى-: «وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (32)» النور.
وأشار إلى أن رؤية الإنسان أنه قد رزق بإنجاب بنات؛ فإنه يعني الهبة والعطاء من الله، كما قال- تعالى-: « لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ(49) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِير(50)»الشورى.