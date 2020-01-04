AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

داخل مستودع بوتاجاز.. مصرع طفل صعقا بالكهرباء في نجع حمادي

السبت 04/يناير/2020 - 07:44 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
Advertisements
يوسف رجب
لقي طفل مصرعه، صعقا بالكهرباء، اليوم السبت، أثناء تواجده داخل مستودع بوتاجاز بقرية بركة النموذجية بنجع حمادي.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، بمصرع سعد عمارة محمد علي 10 أعوام، صعقا بالكهرباء، من باب كهربائي بمستودع بوتاجاز بقرية بركة.

تلقى مرفق إسعاف قنا إخطارًا بالواقعة، فتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مستشفى نجع حمادي العام.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
Advertisements

ترشيحاتنا

مفاجأة.. فتاة المنصورة ضحية التحرش تتنازل عن المحضر

بتصميم فريد.. قطار الحرمين فى السعودية يسابق الزمن

الفنان عمر طلعت زكريا يتغزل في زوجته ويبهر الجمهور

بعد اغتيالهما.. ابنة أبو مهدي المهندس تتحدث عن "جيوش" والدها وقاسم سليماني

بطلت مش عايز حاجة.. خالد الصاوي يغلق باب بيته في وجه الإعلامية شيرين حمدي..شاهد

جيرارد مُصمم على ضم نجم الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الزمالك يتوج بكأس مصر للشباب لكرة اليد ..صور

تامر حسني برفقة الجمهور الإماراتي بسبب الفلوس .. صور

بتصميم فريد.. قطار الحرمين فى السعودية يسابق الزمن