داخل مستودع بوتاجاز.. مصرع طفل صعقا بالكهرباء في نجع حمادي

لقي طفل مصرعه، صعقا بالكهرباء، اليوم السبت، أثناء تواجده داخل مستودع بوتاجاز بقرية بركة النموذجية بنجع حمادي.



تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، بمصرع سعد عمارة محمد علي 10 أعوام، صعقا بالكهرباء، من باب كهربائي بمستودع بوتاجاز بقرية بركة.



تلقى مرفق إسعاف قنا إخطارًا بالواقعة، فتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مستشفى نجع حمادي العام.



تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

