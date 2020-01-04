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حوادث

بسبب الدفاية الكهربائية.. مصرع عروسين في المنوفية

السبت 04/يناير/2020 - 11:47 م
صدى البلد
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محمد امين
لقي عروسان بقرية البتانون بمركز شبين الكوم مصرعهما خنقًا بسبب الدفاية الكهربائية في غرفة نومهم وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقي اللواء محمد ناجي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شبين الكوم يفيد بتلقيه إخطارًا يفيد بمصرع الشاب محمود قشطة 28 عامًا وعروسه بعد أيام قليلة من زفافهما بسبب إشعالهما دفاية الكهرباء في غرفة نومهما ما أدي لاصابتهما بحالة من الاختناق أودت بحياتهما.

وبالانتقال الفوري والفحص وسؤال أهليتهما أقروا بإشعالهم دفاية الكهرباء بغرفة نومهما ما أصابهما بحالة من الاختناق التي أودت بحياتهما ونفوا الشبهة الجنائية .

وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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