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أخبار العالم

التحالف الدولي: هجومان قرب قاعدتين تستضيفان القوات الدولية بـ العراق

الأحد 05/يناير/2020 - 01:42 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وقوع هجومين قرب قاعدتين عراقيتين تستضيفان القوات الدولية.

وبحسب "سكاي نيوز"، قال التحالف إن صواريخ سقطت قرب قاعدة بلد الجوية في العراق.

وأضاف أنه لا توجد إصابات في صفوفه جراء الهجمات.

وتابع أن نيران غير مباشرة بالمنطقة الخضراء ببغداد خارج منشآت تابعة للتحالف.
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