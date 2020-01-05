غانا تحسم الجدل بشأن التعاقد مع رينيه فايلر مدرب الأهلي

حسم كيرت أوكراكو، رئيس الاتحاد الغاني لكرة القدم الجدل المثار حول التعاقد مع السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي.



وقال أوكراكو فى تصريحات صحفية إنه لا صحة لدخول غانا فى مفاوضات مع فايلر لتدريب النجوم السوداء خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن جميع الأنباء التى تشير إلى التعاقد مع فايلر لا أساس لها من الصحة.



ويستعد المنتخب الغانى فى الوقت الحالى إلى خوض منافسات التصفيات المؤهلة إلى الأمم الإفريقية 2021، بالإضافة إلى خوض منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.



ويرتبط فايلر بعقد رسمى مع الأهلى ينتهى بنهاية الموسم الكروى الجارى، بعد أن قام مسئولو المارد الأحمر بالتعاقد معه لمدة عام واحد.



ونجح فايلر فى خطف كل الأنظار إليه منذ توليه تدريب الأهلي بعد أن تمكن من تحقيق الفوز فى كل مباريات الدوري المصري الممتاز بالإضافة ظهور الأهلى بشكل جيد بمنافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

