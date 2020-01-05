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رياضة

لأول مرة.. محمد صلاح بصحبة والدته وشقيقه

الأحد 05/يناير/2020 - 02:05 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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ياسمين تيسير
تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الأول بصحبة نجلته "مكة" وأسرته.

ونشر عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لـمحمد صلاح بصحبة نجلته ووالدته وشقيقه.

تصدر النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، قائمة أكثر اللاعبين الأعلى أجرا في الريدز.

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن محمد صلاح يتصدر قائمة الأعلى أجرا في ليفربول، حيث يتقاضى 200 ألف إسترليني أسبوعبا، و10 ملايين و400 ألف إسترليني سنويا، أي ما يعادل 218 مليون جنيه سنويا تقريبا.

وجاءت قائمة اللاعبين الأكثر أجرا في ليفربول كالتالي وفقا لصحيفة "ميرور":

محمد صلاح: 10.4 مليون جنيه إسترليني

روبرتو فيرمينو: 9.36 مليون جنيه إسترليني

فيرجيل فان دايك: 9.36 مليون جنيه إسترليني
لأول مرة.. محمد صلاح بصحبة والدته وشقيقه
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